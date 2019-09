Bývalý voják, zpěvák James Blunt se vrátí do Prahy s novým albem

Praha - Britský zpěvák James Blunt se vrátí do Prahy, kde vystoupí příští rok 6. března ve sportovní areně na Výstavišti během turné k novému albu Once Upon A Mind. Autor hitů You're Beautiful nebo Wisemen, jenž se stal prvním britským umělcem v čele hitparády od dob Eltona Johna, absolvoval vojenskou akademii a sloužil ve válečném Kosovu. V tiskové zprávě to za pořadatele koncertu uvedl Roman Helcl.

"Poté, co Blunt na poslední nahrávce koketoval s elektronikou, se na aktuálním albu Once Upon A Mind vrací zpět k tomu, co umí nejlépe. Píše klasické písně, co chytnou za srdce. Důkazem je svěží singl Cold," uvedl promotér koncertu Dalin Vajčner. Bluntovo album má podle Vajčnera klasické balady, popové skladby nebo lehký náznak country stylu a vrací se v něm zpět k písničkářství. Diváky na koncertě potěší i svými staršími hity.

Po odchodu z armády Blunt natočil debutové album Back to Bedlam, které patří v Británii k nejlépe prodávaným nahrávkám. Lístek na pražský koncert si lidé budou moci pořídit od 6. září. Nová nahrávka Once Upon A Mind vyjde na konci října.

Poprvé Blunt v Česku vystoupil na vyprodaném koncertu v pražské Lumbeho zahradě v létě 2006. O jeho vystoupení byl tehdy takový zájem, že pořadatelé museli provizorně rozšiřovat areál. Kritici občas jeho tvorbu dokonce srovnávají se začátky jeho slavnějšího krajana Eltona Johna. Blunt, který před časem chodil s českou modelkou Petrou Němcovou, dosud prodal na 23 milionů desek.

Pětačtyřicetiletý zpěvák se narodil jako James Hillier-Blount. Do hudebního světa přišel z armády, kde sloužil šest let. Koncem 90. let byl nasazen v bývalé Jugoslávii, patřil dokonce mezi první vojáky, kteří po bombardování srbských jednotek vstoupili v roce 1999 do kosovské Prištiny. V roce 2002 se ho ujala producentka Linda Perryová, která spolupracovala s Pink. Charismatický Angličan ve svých písničkách sází na směsici bělošského soulu, jazzu a rocku.