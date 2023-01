Bývalý voják: Skutečnost, že v Čáslavi je základna, nemusí hrát Pavlovi do karet

Čáslav (Kutnohorsko) - Skutečnost, že v Čáslavi na Kutnohorsku je vojenská letecká základna, nemusí hrát ve druhém kole prezidentské volby v tomto obvodu nutně do karet Petru Pavlovi. Podle starosty nedaleké třítisícové obce Vrdy a bývalého vojáka Miloše Mlynky (nez.) jsou lidé v Čáslavi a okolí hodně levicově zaměření a řada vojáků, především těch starších, nepatří mezi Pavlovy příznivce. Mlynka to řekl ČTK.

Ve více než desetitisícové Čáslavi v prvním kole těsně vyhrál předseda hnutí ANO a poslanec Andrej Babiš s 37,41 procenta, zatímco druhého bývalého vysokého představitele české armády a Severoatlantické aliance (NATO) Pavla volilo 36,63 procenta lidí. Babiš tak zvítězil o 40 hlasů. S výrazným náskokem Pavla předčil ve Vrdech, kde získal 46,44 procenta, zatímco jeho rival 29,17 procenta. Přesvědčivě vyhrál šéf ANO také v Chotusicích, naopak v Kutné Hoře byl vítězem Pavel.

Starostu Čáslavi Jaromíra Strnada (ČSSD) výsledek prvního kola překvapil. "Myslel jsem, že bude mít generál Pavel v Čáslavi převahu a překvapilo mě, že tomu tak nebylo," řekl Strnad ČTK. Podle Mlynky je hlasování lidí v Čáslavi i Vrdech ovlivněno jejich silnou levicovou orientací. Také Strnad připustil, že za úspěchem Babiše může být levicové naladění voličů. V Kutné Hoře, která leží blíž k Praze, je už podle Mlynky situace jiná.

Mlynka, který dříve působil na čáslavském letišti a pamatuje si Pavla z praxe jako zástupce velitele v Olomouci, se domnívá, že řada vojáků nepatří mezi Pavlovy příznivce. Sám už sice 12 let v armádě není, ale má takové informace od svých známých. "Spousta vojáků, hlavně těch starších, Pavla nemusí," dodal Mlynka.

Nemyslí si však, že na rozhodování voličů má zásadní vliv třeba to, že je ve Vrdech areál společnosti Ethanol Energy, spoluvlastněné koncernem Agrofert. Firma sice dala práci 70 lidem, na brigády však místní chodili do areálu i dříve, když tam fungoval cukrovar. V minulosti se navíc v obci vedly ostré debaty kvůli údajnému znečišťování prostředí. "Oni do toho ale investovali hodně peněz, takže je to dnes docela ekologické," dodal Mlynka.