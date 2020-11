Bývalý viceprezident Biden v boji o Bílý dům uspěl napotřetí

Washington/Praha - Vizitka demokrata Joea Bidena (77), který byl zvolen prezidentem USA:

- Biden byl v letech 2009 až 2017 viceprezidentem USA. Funkci "druhého muže" mu tehdejší prezident Barack Obama nabídl hlavně pro jeho letité zkušenosti se zahraniční politikou. Než se stal Biden viceprezidentem, byl 36 let senátorem za stát Delaware. O Bílý dům letos usiloval již potřetí a byl úspěšný. V roce 1988 z kampaně odstoupil kvůli podezření, že opsal projev. Nevyšlo mu to ani v roce 2008, kdy v primárkách skončil již velmi záhy - 3. ledna.

- Do prezidentské kampaně vstoupil loni v dubnu, v prvních primárkách se mu ale příliš nedařilo. Poté se za něj postavili mimo jiné i někteří odstoupivší demokratičtí kandidáti, například Pete Buttigieg, Amy Klobucharová nebo jeho pozdější kandidátka na viceprezidentku Kamala Harrisová. Biden si potřebný počet delegátů nutných pro nominaci do voleb zajistil v primárkách začátkem června. V té době již ostatní uchazeči o nominaci své kampaně pozastavili.

- Biden nedávno oznámil, že se hodlá zaměřit na boj s přetrvávajícími rasovými nerovnostmi, čímž se znovu ostře vymezil vůči svému soupeři z voleb, dosavadnímu prezidentovi Donaldu Trumpovi. Svého konkurenta kritizoval i za to, že si neporadil s pandemií koronaviru v USA i s následnou ekonomickou krizí. Biden v červnu představil svůj plán boje s koronavirem. Trump a jeho spojenci naopak tvrdili, že prezident výrazně snížil počet zemřelých v souvislosti s covidem-19.

- Biden také Trumpovi vytkl rozhodnutí o stažení amerických vojáků ze Sýrie nebo obchodní válku s Čínou. Podle Trumpa je demokratický politik naopak vůči Číně úslužný. Biden již dříve avizoval, že v případě svého zvolení prezidentem hodlá některá rozhodnutí současného šéfa Bílého domu změnit. Obnovil by například členství USA ve Světové zdravotnické organizaci (WHO). Jako hlava státu by ale americké velvyslanectví v Izraeli ponechal v Jeruzalémě.

- Bidenovo jméno bylo spjato s neúspěšným pokusem o impeachment vůči Trumpovi v Kongresu. Demokraté totiž v září 2019 zahájili žalobu na šéfa Bílého domu po obviněních vůči prezidentovi v souvislosti s jeho loňským červencovým telefonátem s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Podle médií Trump na Zelenského naléhal, aby Kyjev vyšetřoval Huntera Bidena (syna Joea Bidena) kvůli podezření z korupce při jeho podnikání na Ukrajině.

- Ve funkci viceprezidenta se Biden angažoval hlavně v "horkých" oblastech Iráku, Sýrie a Afghánistánu. Již v roce 2006 byl spoluautorem plánu, podle něhož měl být Irák rozdělen na sunnitské, šíitské a kurdské oblasti. Dnes již skončenou, téměř devítiletou válku zpočátku podpořil, později to ale označil za chybu a začal ji kritizovat. Biden se snažil také o zlepšení vztahů mezi USA a Ruskem. Poté, co americká vláda v září 2009 odstoupila od plánu George Bushe na rozmístění protiraketového systému v Evropě (vůči němuž Biden nikdy netajil skepsi), vyslal jej Obama, aby v Evropě "žehlil" situaci.

- Bidenových vyjednávacích schopností Obama využíval i na domácí půdě. Viceprezident mu pomohl v Senátu prosadit ratifikaci americko-ruské smlouvy o omezení jaderných zbraní START, kontroverzní zdravotní reformu či dohodu o zvýšení státního dluhu, která odvrátila bankrot země. Biden se také pokoušel prosadit zákony omezující velikost zásobníků veřejně dostupných poloautomatických zbraní či požadující přísnější prověrky zájemců o jejich koupi.

- Biden se narodil 20. listopadu 1942 v pensylvánském Scrantonu. Vystudoval historii a politologii na Delawarské univerzitě (1965) a práva na Syrakuské univerzitě (1968). Začal pracovat jako právník a záhy se začal angažovat i v politice. V roce 1972 byl zvolen do Senátu za stát Delaware, v roce 1973 se ve svých 30 letech stal šestým nejmladším senátorem v historii USA. V horní komoře setrval až do ledna 2009, kdy se stal viceprezidentem. Poté Biden začal přednášet a byl jmenován profesorem na Pensylvánské univerzitě.

- Letos v květnu Biden poprvé osobně popřel nová sexuální obvinění. Ta proti němu vznesla někdejší zaměstnankyně Senátu Tara Readeová, která tvrdí, že ji v roce 1993 Biden, tehdy senátor, sexuálně napadl v odlehlé části budovy Kapitolu, kde Kongres sídlí. Biden uvedl, že tato událost se nikdy nestala. Zastalo se jej několik bývalých zaměstnanců jeho tehdejší kanceláře. Readeová je jednou z žen, které loni hovořily o Bidenově nevhodném až obtěžujícím chování.

- V osobním životě Bidena postihlo několik tragédií. V roce 1972, krátce po zvolení do Senátu, zahynula při nehodě jeho první manželka Neilia Hunterová spolu s malou dcerou. Jejich dva synové (Beau a Hunter) těžká zranění přežili. Od roku 1977 je podruhé ženatý, s manželkou Jill Tracy mají dceru Ashley Blazer. Syn Beau v roce 2015 podlehl ve svých 46 letech nádoru mozku.

- V roce 2017 jej Obama ocenil Prezidentskou medailí svobody, která je nejvyšším civilním vyznamenáním USA. Biden několikrát navštívil Česko, například v roce 2009 zde jednal o možné roli ČR v novém americkém systému protiraketového štítu.