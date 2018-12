New York - Soud na newyorském Manhattanu dnes poslal Michaela Cohena, bývalého osobního právníka Donalda Trumpa, na tři roky do vězení. Usvědčil ho, že během prezidentské volební kampaně v roce 2016 uplácel dvě někdejší milenky budoucího prezidenta, aby o poměru s ženatým Trumpem mlčely. Podle soudu šlo o porušení pravidel pro financování volební kampaně.

Cohen, který se letos v srpnu k činu přiznal a spolupracoval s vyšetřovateli, byl rovněž odsouzen k dvěma měsícům vězení za to, že lhal americký poslancům při slyšení o realitním záměru Donalda Trumpa v Moskvě. Cohen v Kongresu tvrdil, že o plánech postavit v ruské metropoli mrakodrap se jednalo do ledna 2016, přestože byly ve hře až do června. V té době byl už Trump oficiálním kandidátem republikánů na prezidentský úřad.

Uložené tresty se nesčítají, Cohen je bude vykonávat souběžně. Žalobci žádali pro Cohena nejméně čtyřletý trest, advokáti doufali v osvobození. Spoléhali na to, že dvaapadesátiletý advokát s vyšetřovateli ochotně spolupracoval. Dnes Cohen u soudu řekl, že bude ve spolupráci s FBI pokračovat. "Zaslepená oddanost (vůči Trumpovi) mě přivedla na cestu do temnot, nikoli za světlem," prohlásil pateticky.

Trump se v letech 2006 a 2007, kdy byl ženatý s nynější první dámou Melanií, údajně zapletl s pornohvězdou Stormy Daniels a dívkou Playboye Karen McDougalovou. Cohen tvrdí, že během kampaně ho budoucí prezident pověřil, aby vysokými částkami vykoupil mlčení obou žen, jejichž svědectví by mu mohlo uškodit. Stormy Daniels, vlastním jménem Stephanie Cliffordová, dostala 130.000 dolarů (tři miliony korun), McDougalová ještě o 20.000 dolarů víc.

Soud dospěl k závěru, že prezident částky vynaložil s cílem zvýšit své šance na volební úspěch. V takovém případě je měl ale transparentně deklarovat jako volební výdaj, což se nestalo. Trump nevěru popírá. Nedávno na twitteru napsal, že šlo o "soukromou transakci", za kterou nese plně odpovědnost Cohen.

Advokát vypověděl, že k výplatě peněz mu dal pokyn Trump. Proti prezidentovi ale dnes soud žádná obvinění nevznesl, podle části amerických právníků to ani není možné. Názory na to, zda může být prezident během výkonu funkce postaven trestně stíhán, se v amerických justičních kruzích různí.

Cohen byl dlouho považován za mimořádně loajálního právníka, který ochotně likvidoval Trumpovy maléry. Sám prohlásil, že by se pro něj "nechal zastřelit". Do vězení má z rozhodnutí soudu nastoupit 6. března příštího roku.