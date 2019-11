Bývalý Trumpův poradce Stone byl uznán vinným, hrozí mu 20 let

Washington - Americká porota dnes uznala bývalého poradce Donalda Trumpa Rogera Stonea vinným ze sedmi trestných činů včetně maření vyšetřování, ovlivňování svědka a lhaní Kongresu. Stone podle prokuratury lhal o snaze Trumpovy volební kampaně získat e-maily, které byly ukradeny ze serverů Demokratické strany s cílem poškodit protikandidátku Hillary Clintonovou.

Obvinění, kterým Stone čelil, vzešla z práce zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který objasňoval vliv Ruska na americké prezidentské volby v roce 2016. Stone podle vyšetřovatelů předem věděl o zveřejnění e-mailů Demokratické strany na portálu WikiLeaks.

Podle obžaloby rovněž vyhrožoval moderátorovi Randymu Credicoovi, aby ho přinutil podpořit údajně lživou výpověď o ukradené poště, kterou Stone v Kongresu učinil. "Připrav se na smrt!", "Jsi krysa a špicl!" psal Credicoovi.

Sedmašedesátiletý politický manažer republikánů Stone, který sám sebe označuje za agenta provokatéra či sprostého šejdíře s nadáním pro veřejné drama, všechna obvinění odmítl. Podle agentury Reuters je ovšem verdikt americké poroty ranou nejen pro něj, ale poškozuje samotného Trumpa v době, kdy v Kongresu čelí snahám o podání ústavní žaloby.

Trest soud Stoneovi vyměří až příští rok 6. února, hrozí mu 20 let vězení. Trump dnes na twitteru napsal, že porota ve Stoneově kauze "měřila dvojím metrem jako nikdy v dějinách". Vyjmenoval 11 svých odpůrců a kritiků včetně Clintonové, kteří by podle něj také měli jít do vězení.