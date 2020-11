Bývalý Trumpův poradce Kelly varuje před blokováním Bidenova týmu

Washington - Brzdění příprav na předání moci nové administrativě ohrožuje národní bezpečnost Spojených států a mohlo by mít pro Američany katastrofální následky. V pátek to uvedl personální šéf Bílého domu z let 2017 a 2018 John Kelly. Dosluhující prezident Trump by podle něj měl okamžitě dát pokyn k zahájení spolupráce s týmem nově zvolené hlavy státu Joea Bidena. Trump zatím na twitteru hlásí, že vyhrál Pensylvánii i Georgii

Kelly vystoupil s kritikou svého bývalého šéfa šest dní poté, co byl Biden vyhlášen vítězem prezidentských voleb. Trump stále odmítá uznat porážku a ani deset dní po konci hlasování nedošlo na kroky, které jsou předpokladem pro bezproblémové předání vládního aparátu do rukou nové vlády. Bidenův tým například zatím nemá přístup k financím běžně přidělovaným vznikající administrativě a budoucí prezident nezačal dostávat brífinky od tajných služeb.

"Při vší úctě, prezident nemusí uznat porážku. Ale je to národu. Poškozuje to naši národní bezpečnost, protože... tohle není proces, kde je možné jít z nuly na 1000 mil za hodinu," řekl Kelly v rozhovoru s magazínem Politico.

Podle televize CNN následně vydal prohlášení, kde označuje aktuální průtahy za sílící zdravotnickou i bezpečnostní krizi. "Současnou administrativu nic nestojí začít informovat Bidena, (zvolenou viceprezidentku Kamalu) Harrisovou, nového personálního šéfa a všechny členy kabinetu a vysoce postavené činitele. Když se tak nestane, následky by mohly být pro náš lid katastrofální," uvedl generál ve výslužbě. Trump by měl podle něj okamžitě nařídit zahájení přechodného procesu, protože "je to správný a morální" postup.

Kelly není zdaleka jediný, kdo za současné situace vyjadřuje obavy z ohrožení národní bezpečnosti. Postup Trumpa a jeho administrativy v pátek označilo za "vážnou hrozbu" více než 160 bývalých veřejných činitelů, z nichž mnozí za sebou mají kariéry v armádě či bezpečnostních složkách, informoval deník The New York Times.

Trump pokračoval v prezentování vlastní verze výsledků letošních voleb i poté, co řada médií včetně britské BBC v pátek oznámila konečné rozdělení volitelských hlasů v poměru 306 ku 232 v jeho neprospěch. Na twitteru vyhlásil, že vyhrál v Pensylvánii i v Georgii. U obou příspěvků se rychle objevila poznámka, že "oficiální zdroje" věc vidí jinak.

Pensylvánii a jejích 20 hlasů ve sboru volitelů připsala americká média demokratickému kandidátovi Joeu Bidenovi už v sobotu, přičemž od té doby tam jeho náskok ve stále ještě neúplných výsledcích narostl už na více než 60.000 hlasů. V Georgii vedl Biden podle posledních údajů o více než 14.000 hlasů a v pátek analytici spolupracující se světovými médii vyhodnotili, že tam už o vítězství nepřijde.

Trump ovšem stále porážku odmítá uznat a pokračuje v šíření konspiračních teorií o nejrůznějších nekalostech. V pátečním tweetu napsal, že "vítězíme ve státě Pensylvánie", protože "ve Filadelfii a Pittsburghu nebylo umožněno prohlédnutí 700.000 hlasovacích lístků". Co konkrétně těmito slovy myslel, nebylo příliš jasné. "Všichni ví, že jsme ten stát vyhráli," uvedl v dalším tweetu na konto Georgie.

V tomto státě v pátek začalo ruční přepočítávání hlasů nařízené republikánským státním tajemníkem, zásadní změna výsledků se ale nečeká. V Pensylvánii dnes bylo oznámeno, že k přepočtu nedojde, zatímco tamní soudy odmítly hned několik žalob podaných Trumpovou kampaní ve snaze zneplatnit tisíce hlasů.

Krátce před zveřejněním tweetů o svých údajných úspěších Trump poprvé za více než týden předstoupil před novináře, byť na žádné otázky neodpověděl. Řada médií si všímala, že během projevu o boji proti koronaviru naznačil pochybnosti o šancích na zvrácení volebního výsledku. "Kdoví, jaká administrativa tady bude," řekl v jistém momentě prezident, čímž se podle agentury Reuters dostal zatím nejblíže k uznání Bidenova vítězství.

"Donald Trump možná ještě není ochoten volby vzdát, ale při jeho vystoupení na zahradě Bílého domu se zdálo, že se objevují jisté pochybnosti o konečném výsledku. (...) Jak dny běží a prezidentovy soudní stížnosti na většinu Joea Bidena ve sboru volitelů jsou buďto stahovány nebo odbíjeny soudy, chýlí se prezidentství Donalda Trumpa ke konci," komentoval vývoj zpravodaj BBC Anthony Zurcher.