Bývalý tenista Becker je na svobodě, z 2,5 let si odpykal osm měsíců

Londýn - Trojnásobný wimbledonský vítěz Boris Becker po osmi měsících opustil britské vězení, kde si měl původně odpykat dva a půl roku za maření insolvenčního řízení. Podle médií by měl být nyní deportován do rodného Německa. Další trest by pětapadesátileté bývalé světové jedničce po návratu hrozit neměl.

Becker žil v posledních deseti letech v Anglii a letos v dubnu jej londýnský soud poslal za mříže kvůli zatajování majetku nebo nezákonnému převodu stovek tisíc eur, aby se vyhnul vyrovnání dluhů po vyhlášení bankrotu. Trest si odpykával ve věznici Huntercombe v hrabství Oxfordshire. O jeho chystaném předčasném propuštění informovala média před týdnem.

Šestinásobný grandslamový šampion po bankrotu převedl stovky tisíc liber ze svého obchodního účtu na jiné účty, mezi něž patřily účty bývalé manželky Barbary a tehdejší manželky Lilly, s níž se rozváděl. Také nepřiznal nemovitost v Německu, bankovní půjčku 825.000 eur a podíl v technologické firmě.