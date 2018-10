Teplice - Bývalý soudce Ondřej Havlín zůstává ve vězení. Teplický soud dnes zamítl jeho žádost o podmíněné propuštění po uplynutí poloviny trestu, který si odpykává za korupci. Soudkyně řekla, že formálně splnil podmínky pro propuštění, ale soud nemohl dospět k přesvědčení o tom, že odsouzený prokázal polepšení. Zejména svým postojem, který vyjádřil při dnešní výpovědi, podle soudkyně prokázal, že o nápravě se zatím nedá mluvit.

Třiašedesátiletý Havlín proti rozhodnutí teplického soudu podal stížnost, kterou bude řešit Krajský soud v Ústí nad Labem. Kladenský soud poslal Havlína do vězení na 6,5 roku. Trest mu později zmírnil na pět let a tři měsíce Krajský soud v Praze, ke kterému se odvolal. Havlín byl potrestán za to, že nezákonně ovlivňoval trestní řízení ve prospěch pachatelů, většinou opilých řidičů. Ovlivňování doprovázela žádost, nabídka či poskytnutí úplatku. Muži hrozilo až deset let vězení. Trestnou činnost pomohly rozkrýt odposlechy.