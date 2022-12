Bývalý šéf veslařů Šebek převezme řízení Národní sportovní agentury

Praha - Bývalý předseda veslařského svazu Ondřej Šebek dnes převezme řízení Národní sportovní agentury (NSA). V pozici předsedy státního úřadu, který rozděluje dotace na sport, nahradí Filipa Neussera. Ten po dohodě s premiérem Petrem Fialou opustil funkci 30. listopadu.

Padesátiletý Šebek v minulosti mimo jiné s přestávkami více než 20 let pracoval v různých funkcích v pardubickém hokejovém klubu, byl také členem výkonného výboru hokejového svazu. Od loňského května řídil české veslování. Z čela svazu musel po jmenování předsedou NSA odejít.

Na novou pozici se těšil. "Stát v čele nejvýznamnější sportovní instituce v ČR je nejen výzva, ale i velká zodpovědnost. Vnímám to jako možnost pomoci sportu. Budu mít příležitost využít své dlouholeté zkušenosti ve sportovním managementu. Právě skutečnost, že mohu nabídnout praktický pohled na řízení sportu z pohledu kolektivního i individuálního, profesionálního i amatérského, vrcholového i mládežnického - to vše jsem ve své dosavadní kariéře absolvoval, byla mou velkou výhodou při výběru kandidátů na post předsedy NSA," uvedl v rozhovoru na svazovém webu. Blíže by mohl své vize představit na dnešní tiskové konferenci při uvedení do úřadu premiérem Fialou.

Ten Šebka považuje za zkušeného manažera, který se ve sportu pohybuje celou profesní kariéru a má zkušenosti z různých sportovních aktivit. Věří, že nový předseda vnese do NSA také klid a rozvahu. Očekává od něj, že ji bude spravovat způsobem, aby agentura plnila svoji funkci ve prospěch českého sportu i společnosti.

Před závěrečným schvalováním ve Sněmovně jsou změny v řízení agentury. Vést by ji měla podle dřívějších úprav školského výboru tříčlenná rada v čele s předsedou, původně poslanci navrhovali pětičlennou radu. Členy by jmenovala a odvolávala vláda na návrh premiéra. Dohled nad agenturou by měla na starosti desetičlenná dozorčí komise, jejíž členy by rovným dílem volili a odvolávali poslanci a senátoři. Úpravy mají podle předkladatelů zlepšit činnost agentury.

Funkční období členů rady NSA by bylo podle novely pětileté. Mohli by být zvoleni nejvýše na dvě navazující období. Nyní je předseda jmenován na šest let. Kandidáti do rady by nově museli mít magisterské vysokoškolské vzdělání. Šebek jím na rozdíl od svého předchůdce Neussera disponuje.