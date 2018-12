Tokio - Tokijská prokuratura dnes oficiálně obvinila bývalého šéfa automobilky Nissan Motor Carlose Ghosna z finančních pochybení, protože v uplynulých letech podhodnocoval své příjmy. Informují o tom zahraniční média. Ghosn zůstává ve vazbě. Obviněn byl i další bývalý vysoký manažer Greg Kelly a samotná automobilka Nissan. Ta podle obvinění předkládala burzovním orgánům chybná finanční prohlášení. Ghosn byl zadržen 19. listopadu a od té doby je ve vazbě, dosud však nebyl oficiálně obviněn.

Ghosn byl zadržen kvůli podezření, že v letech 2011 až 2015 uvedl o polovinu nižší výši svých kompenzací než bylo skutečných deset miliard jenů (dvě miliardy Kč). Prokuratura také uvedla, že Ghosn zůstane ve vazbě nejméně do konce roku, protože byl znovu zatčen kvůli podezření že podhodnotil příjmy také v dalších letech, a to až do března 2018. Stejnému podezření čelí i Kelly.

Nissan propustil Ghosna druhý den po jeho zatčení. Pochybení podle automobilky zorganizoval Ghosn za pomoci Kellyho.

Ghosn a Kelly nezveřejnili prostřednictvím svých právníků žádné prohlášení. Podle japonských médií však obvinění odmítají.

Nissan byl obviněn z toho, že předkládal akciové burze chybná prohlášení. Podle japonských zákonů může být obviněna i sama firma, nejen jednotlivec, který za ni jedná. Automobilka uvedla, že situaci bere velmi vážně a omluvila se, uvedla agentura Reuters.

Také japonská komise pro dohled nad cennými papíry a burzami uvedla, že podala trestní oznámení na Ghosna, Kellyho a na firmu Nissan. Podle komise jsou podezřelí z falšování zpráv o Ghosnových příjmech ve výši milionů dolarů, uvedla agentura AP.