Bývalý šampion MMA McGregor se opět vrací do klece

New York - Půl roku poté, co ohlásil již potřetí konec kariéry, se bývalý šampion smíšených bojových umění (MMA) Conor McGregor opět vrátí do klece. Dvaatřicetiletý Ir se 23. ledna utká na galavečeru organizace UFC s Američanem Dustinem Poirierem.

"Mám velkou radost, že mohu být zpátky a dělat zase to, co mám rád," uvedl McGregor. Kariéru ukončil již v letech 2016 a 2019, ale pak se vždy vrátil. Naposledy se v oktagonu představil letos v lednu, kdy porazil Američana Donalda "Kovboje" Cerrona po 40 sekundách.

S Poirierem bojoval už v roce 2014 a vyhrál technickým k.o. Jeho další návrat se uskuteční zřejmě v Abú Zabí, kde si UFC vytvořila během koronavirové pandemie pro své akce uzavřenou "bublinu".