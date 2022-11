Bývalý rektor Zima: Kandidaturu na Hrad mi podepsali současní i bývalí senátoři

Praha - Prezidentskou kandidaturu bývalého rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy podepsali senátoři napříč politickými stranami, jsou mezi nimi členové horní komory Parlamentu ze současného i minulého volebního období. Zima to dnes řekl na setkání s novináři. Kandidaturu podal v době, kdy měli všichni z nich platný senátorský mandát. Je proto přesvědčen, že podle výkladu ministerstva vnitra je jeho kandidátní listina platná.

Zima má pod ní podepsáno 13 senátorů z řad například ODS, ANO, ČSSD nebo nezávislých. Novinářům řekl, že většinou jde o senátory, kteří jsou stále členy horní komory, podobný poměr je ale i těch, kteří ve funkci po nedávných volbách skončili. Jedna senátorka byla nově zvolena. Zima poznamenal, že u jednoho nebo dvou ví, že podpořili i jiného prezidentského kandidáta.

Řekl, že přihlášku do voleb podal 14. října, v té době podle něj všichni podepsaní senátoři byli právoplatnými členy Senátu. Poznamenal, že má k dispozici i asi 40.000 podpisů občanů. K přihlášce by jich ale potřeboval 50.000. V obměněném složení po letošních podzimních volbách se senátoři poprvé sešli tuto středu 2. listopadu.

Zima chce vést nízkorozpočtovou kampaň založenou na setkávání s lidmi, počítá také s poskytováním rozhovorů novinářům nebo s účastí na předvolebních besedách a debatách. Slibuje zachovat slušný a nekonfrontační tón. Obává se ale, že předvolební kampaň bude postavena zejména na tématu "Babiš a antibabiš". Kampaň podle něj má být o tom, jak se má Česko rozvíjet. Za slogany své kampaně označil "Země bez extrémů" a "Používejte zdravý, selský rozum".

K důvodům, proč by měl být zvolen, řekl, že má více než dvacetileté zkušenosti z veřejného prostoru a vedl Univerzitu Karlovu, která představuje asi 60.000 lidí a 160 objektů.

Zima byl členem komunistické strany a Socialistického svazu mládeže. Poznamenal, že o jeho členství vždy věděli například při tajné volbě děkana nebo rektora a že je od roku 2005 držitelem prověrky Národního bezpečnostního úřadu na stupeň tajné. U kandidátů se podle něj má prověřovat, co dokázali, co umí a jak se chovají, případně zda něco nezatajují.

Přihlášku do prezidentských voleb do dnešního dopoledne podalo 12 kandidátů, část z nich zjevně podle ministerstva vnitra nesplní předepsané náležitosti. Ze známých kandidátů se do voleb vedle Zimy přihlásili senátor Pavel Fischer, bývalá rektorka Danuše Nerudová, senátor Marek Hilšer, poslanec SPD Jaroslav Bašta a prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová. V příštích dnech se tak chystají učinit generál Petr Pavel, předseda hnutí ANO Andrej Babiš nebo podnikatelé Karel Diviš a Karel Janeček.

První kolo přímé volby hlavy státu se uskuteční 13. a 14. ledna příštího roku, případné rozhodující kolo dvou finalistů o dva týdny později. Nový prezident či prezidentka se funkce ujme začátkem března.