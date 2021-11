Bývalý radní ERÚ Krejcar kritizuje přijetí návrhu na určení stropu záloh

Praha - Bývalý člen Rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Rostislav Krejcar kritizuje, že úřad akceptuje návrh ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na určení stropů záloh za energie pro klienty v režimu dodavatele poslední instance (DPI). Úřad podle něj nemá přijímat ani vyžadovat pokyny od orgánů výkonné moci, uvedl Krejcar na twitteru. ERÚ i MPO s kritikou nesouhlasí.

"Opravdu ERÚ akceptuje návrh MPO a zastropuje zálohy? Je ERÚ už jen třetím resortem Karla Havlíčka? V zákoně jest psáno: "ERÚ nesmí při výkonu své působnosti přijímat ani vyžadovat pokyny od prezidenta, Parlamentu, vlády ani od jakéhokoliv jiného orgánu výkonné moci," uvedl Krejcar na twitteru.

"Ta situace, která teď nastala, je opravdu natolik mimořádná, že my potřebujeme ve spolupráci všech zainteresovaných orgánů hledat řešení. Není to tak, že by nás někdo poveloval, my přicházíme s mnoha návrhy, MPO přichází s mnoha návrhy," řekl na dotaz ČTK předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček. "Tady se opravdu vyhrazuji proti takovému napadání, musíme se snažit táhnout za jeden provaz," dodal.

Podobný názor má i ministr průmysl a obchodu Karel Havlíček (ANO), "Všude říkám, že přicházíme s návrhem, bylo by špatné, kdyby MPO nepřicházelo s návrhy," řekl Havlíček s tím, že předpokládá, že návrhy může regulátorovi sdělovat. "Ale vždycky jsme říkali, že to je jeho rozhodnutí. Situace nebyla způsobena nikým z ČR, je to celoevropská záležitosti, musí participovat všichni aktéři," řekl Havlíček.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) chce společně s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) snížit zálohy za energie pro klienty v režimu dodavatele poslední instance (DPI), a to v listopadu o 50 procent z původně vyměřené zálohy, v prosinci o 40 procent. V dalších měsících by již lidé platili plnou výši zálohy. Ministerstvo ladí s úřadem a dodavateli poslední instance způsob provedení, definitivně by měl být znám ve středu, řekl dnes ministr Havlíček na tiskové konferenci.