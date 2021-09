Bývalý prezident Klaus se po víkendové hospitalizaci vrátil do nemocnice

Praha - Bývalý prezident Václav Klaus se dnes znovu dostavil do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích, kde byl o víkendu hospitalizován kvůli problémům s tlakem. Informaci přinesl server Novinky.cz. Klausův mluvčí Petr Macinka ČTK řekl, že exprezident o víkendu podstoupil vyšetření, při němž mu lékaři zjistili vysoký tlak. "Nyní čeká na další testy v Ústřední vojenské nemocnici," sdělil ČTK. Do stejné nemocnice byl dnes podle serveru Novinky.cz odvezen i prezident Miloš Zeman.

Podle Práva strávil Klaus v nemocnici o víkendu dvě noci a v pondělí ho lékaři propustili domů. Dnes ráno však Klause do nemocnice přivezla služebním autem ochranná služba.

Osmdesátiletý exprezident neměl v minulosti zdravotní problémy často. Jeho zdraví média sledovala v roce 2008, kdy podstoupil operaci kyčelního kloubu. V roce 2012 se podrobil operaci šedého zákalu. Na konci letošního února onemocněl covidem-19. Po přednášce pro studenty Vysoké školy ekonomické se nechal otestovat na koronavirus a výsledek byl pozitivní. Po vyšetření v nemocnici se odjel léčit domů.

Klaus se v minulosti opakovaně vyslovoval proti vládním opatřením, která mají zamezit šíření koronaviru. Na veřejnosti několikrát vystupoval bez ochrany obličeje, kvůli říjnovému vystoupení před Obecním domem v Praze dostal na konci ledna pokutu 10.000 korun od pražské hygienické stanice. Pokutu zaplatil, ale k pražskému městskému soudu podal kvůli pokutě žalobu na ministerstvo zdravotnictví.

Klaus se po listopadu 1989 déle než 23 let pohyboval ve vrcholných politických funkcích. Stál u zrodu Občanské demokratické strany (ODS) a 11 let byl jejím předsedou. Byl ministrem financí, více než pět let předsedou vlády, čtyři roky předsedou sněmovny a deset let prezidentem republiky. V současnosti stojí v čele Institutu Václava Klause, přednáší a často se vyjadřuje k domácí i zahraniční politice.