Bývalý prezident Klaus odjel z nemocnice rovnou do práce

Praha - Bývalý prezident Václav Klaus dnes krátce přes 11:00 odjel z Ústřední vojenské nemocnice v Praze, kde byl od úterý kvůli potížím s vysokým tlakem. Čekajícím novinářům řekl, že se cítí dobře a totéž popřál i svému nástupci Miloši Zemanovi, který ve stejné nemocnici zůstává.

Na dotaz, zda teď bude mít klidový režim, podotkl, že z nemocnice místo domů jede rovnou do svého institutu. "To je můj klidový režim, zajedu se tam podívat," uvedl s úsměvem Klaus, který letos v červnu oslavil 80. narozeniny.

Klaus o minulém víkendu podle deníku Právo strávil v nemocnici dvě noci, v pondělí ho lékaři propustili domů. V úterý ráno se ale do nemocnice vrátil. Bývalý prezident novinářům při odjezdu řekl, že měl velmi vysoký tlak a také žaludeční komplikace. Ze začátku se kvůli problémům s tlakem necítil dobře, později si volný čas krátit čtením časopisů. Lékaři mu předepsali léky, některé měl už podle svých slov předtím. Při odjezdu se těšil na pobyt mimo nemocniční pokoj. "Ta nemocniční lůžka jsou taková měkká a malá, tak už se těším na normální," poznamenal.

Do vojenské nemocnice nastoupil v úterý - ve stejný den jako Zeman, který byl podle lékařů dehydrován a lehce vyčerpán. V nemocnici ještě zůstává, v rámci takzvaného rekondičního pobytu bude podle Hradu dostávat mimo jiné infuze. Do práce se plánuje vrátit ve středu. Klaus mu dnes popřál, aby se i Zeman cítil lépe podobně jako on. Osobně se během hospitalizace současný a bývalý prezident neviděli, uvedl Klaus. Ve středu je oba v nemocnici navštívil premiér Andrej Babiš (ANO).

Klaus neměl v minulosti zdravotní problémy často. Jeho zdraví média sledovala v roce 2008, kdy podstoupil operaci kyčelního kloubu. V roce 2012 se podrobil operaci šedého zákalu. Na konci letošního února onemocněl covidem-19. Po přednášce pro studenty Vysoké školy ekonomické se nechal otestovat na koronavirus a výsledek byl pozitivní. Po vyšetření v nemocnici se odjel léčit domů.

Václav Klaus se po listopadu 1989 déle než 23 let pohyboval ve vrcholných politických funkcích. Stál u zrodu Občanské demokratické strany (ODS) a 11 let byl jejím předsedou. Byl ministrem financí, více než pět let předsedou vlády, čtyři roky předsedou Poslanecké sněmovny a deset let prezidentem republiky. V současnosti stojí v čele Institutu Václava Klause, přednáší a často se vyjadřuje k domácí i zahraniční politice.