Bývalý předseda Senátu Kubera obdržel in memoriam tchajwanský řád

Předseda Senátu Miloš Vystrčil se setkal 3. září 2020 v Tchaj-peji s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen a převzal z jejích rukou vysoké státní vyznamenání Řád příznivých oblaků (The Order of Propitious Clouds), které bylo in memoriam uděleno jeho předchůdci Jaroslavu Kuberovi. ČTK/Krumphanzl Michal

Tchaj-pej - Tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen udělila dnes in memoriam bývalému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi vysoké státní vyznamenání Řád příznivých oblaků (The Order of Propitious Clouds). Při slavnostním ceremoniálu ho převzal jeho nástupce ve funkci Miloš Vystrčil. Kubera plánoval návštěvu Tchaj-wanu, v lednu ale nečekaně zemřel. Vystrčil se poté rozhodl cestu na Tchaj-wan uskutečnit. Čelí proto zlobě Číny, která ostrovní stát považuje za své území.

Řád příznivých oblaků je udělován od roku 1941 osobnostem z civilního života. Z rukou prezidentky jej dnes za Kuberu převzal Vystrčil, který stejně jako Cchaj vystoupil s projevem.

Kubera chtěl na Tchaj-wan odjet koncem února, s sebou se chystal vzít podnikatelskou misi. Plán vzbudil kritické reakce, a to nejen ze strany čínské diplomacie, ale také od prezidenta Miloše Zemana, který prosazuje vstřícnou politiku k Pekingu. Zeman loni pohrozil, že pokud Kubera na Tchaj-wan pojede, skončí jejich přátelství. Předseda Senátu ale odmítl, že by návštěva Tchaj-wanu byla protičínská.

Kubera se narodil 16. února 1947 v Lounech. V letech 1967 až 1969 pracoval v oddělení dovozu Sklo Unionu Teplice a do roku 1990 v obchodním oddělení teplického Elektrosvitu. Na přelomu let 1967 a 1968 byl členem KSČ, po několika měsících jej vyloučili.

Do politiky se Kubera aktivně zapojil po listopadu 1989. V roce 1992 vstoupil do Občanské demokratické strany (ODS) a o dva roky byl poprvé zvolen teplickým starostou. Do funkce jej následně voliči vybrali ještě pětkrát. V Senátu zasedal Kubera téměř dvě dekády, byl mimo jiné šéfem klubu ODS a místopředsedou horní komory. V listopadu 2018 se stal druhým nejvýše postaveným ústavním činitelem. Kromě teplického zastupitelstva a Senátu zasedal Jaroslav Kubera od roku 2016 také v zastupitelstvu Ústeckého kraje. Znám byl svými neortodoxními názory.