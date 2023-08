Bývalý pětibojař Bártů obdržel Řád britského impéria za přínos britskému sportu

Praha - Bývalý moderní pětibojař Jan Bártů obdržel Řád britského impéria (MBE) za přínos britskému sportu. Dvojnásobný olympijský medailista z letních her v Montrealu 1976 převzal ocenění na slavnostním ceremoniálu v pražském Thunovském paláci od britského velvyslance v Česku Matta Fielda.

Bártů v roce 1998 založil Národní tréninkové centrum moderního pětiboje na univerzitě v Bathu. Británie pod jeho vedením získala od roku 2000 na olympijských hrách sedm medailí, z toho tři zlaté.

"Je to ocenění nejpodstatnější části mého profesionálního i osobního života. Začínal jsem jako trenér v Praze ve Spartě, pak jsem se přesunul na místo středního trenéra, kde jsem byl do roku 1990. Pak jsem dostal zaměstnání v Mexiku, kde jsem byl jako hlavní trenér pět let, a ve Spojených státech amerických tři a půl roku," řekl osmašedesátiletý Bártů v rozhovoru s ČTK.

"Následně jsem se přemístil do Británie, kde jsem zůstal 24 let. Tam byla největší část mého profesionálního života. Pro mě je vyznamenání uznání za roky, kdy se věci dařily, ale i nedařily, to je třeba otevřeně si přiznat. Nakonec jsme se ale vždycky jako program dostali do situace, kdy jsme splnili výkonnostní cíle a dovezli jsme medaile. Celý systém se nám podařilo vybudovat tak, že pokračuje dál bez jakýchkoli problémů i po mém odchodu," uvedl někdejší šéftrenér britské reprezentace.

Na olympiádě v Montrealu v soutěži jednotlivců získal bronz a v družstvu s Jiřím Adamem a Bohumilem Starnovským stříbro. "Změní vám to život. Když vyhrajete olympijskou medaili, ať už je to v jakémkoli sportu, je to životní změna. Ten moment, kdy jste na stupni vítězů, jde s vámi. Nejen že pro sportovce je to vyvrcholení sportovního života, ale dá vám to start i do soukromého života po skončení kariéry. Vidím to u britských medailistů, všichni jsou úspěšní, všem se daří i poté, co skončili," prohlásil Bártů. Pod pěti kruhy startoval i o čtyři roky později v Moskvě, kde v závodu družstev skončil šestý a v soutěži jednotlivců šestnáctý.

Věří, že čeští pětibojaři mají v příštím roce na olympiádě v Paříži šanci na medaili. "Tým má v sobě sílu, vždycky to byl mužský tým, ale i mezi ženami mají poměrně slušné závodnice. Všechny nejlepší sportovce mají v Dukle Praha, jsou podporovaní z armádní strany, zjednodušuje jim to hodně život, na Dukle mají perfektní středisko. Věřím, že mají možnost vyhrát olympijskou medaili," mínil Bártů.