Bývalý místopředseda ČSSD Zimola stanul v čele hnutí Změna 2020

České Budějovice - Někdejší jihočeský hejtman a bývalý místopředseda ČSSD Jiří Zimola stanul v čele hnutí Změna 2020, které vzniklo z velké části z řad někdejších členů sociální demokracie. Nový subjekt se bude o přízeň jihočeských voličů ucházet v podzimních krajských volbách. Zimola opustil ČSSD po dvou dekádách, v posledních letech byl kritikem stranické politiky. Podle předsedy sociální demokracie Jana Hamáčka jeho krok potvrdil spekulace, že Zimola byl ČSSD delší dobu nevěrný. Plnou podporu lídrů strany má hejtmanka Ivana Stráská a její tým, uvedl Hamáček.

Lídrem Změmy v krajských volbách bude místopředseda nového subjektu, starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka, který bude i kandidátem hnutí do Senátu v jindřichohradeckém obvodu. Zimola bude rovněž kandidovat do krajských voleb, ale zatím není jisté, na jakém místě.

"Chceme prosazovat skutečnou sociálně spravedlivou politiku, kterou ČSSD hloupě opustila. A za placená místa na ministerstvech se stala lokajskou stranou. Změna bude klást vždy důraz na sociální aspekty problému," uvedl Zimola na dnešní tiskové konferenci,

Zimola, který byl od roku 2008 do roku 2017 jihočeským hejtmanem, byl dlouhá léta předsedou jihočeské sociální demokracie. V lednu na svůj mandát rezignoval. Minulý týden jemu i Mrvkovi zaniklo členství v ČSSD, když vstoupili do Změny 2020. Do té doby byl předsedou hnutí David Slepička. Zimola dnes uvedl, že ho oslovili i lidé z jiných krajů. Proto nevyloučil, že by Změna mohla na podzim kandidovat i v jiných regionech, zatím to ale není dojednáno.

Hamáček uvedl, že přechod do jiné strany je Zimolovou volbou. "Formálně byl předsedou jihočeské ČSSD, ale fakticky za jejími zády chystal jiný politický projekt. Je to jeho volba. Jihočeská ČSSD je pod vedením hejtmanky Ivany Stráské úspěšná v krajské koalici, výborně zvládla i koronavirovou pandemii," dodal Hamáček.

Opustit po tak dlouhé době sociální demokracie bylo podle Zimoly v posledních týdnech jednoduché. "Poslední kapkou bylo to, že jsem pochopil, že už ani jižní Čechy nejsou tím, co bývaly dříve. Tedy krajem, který se dokázal Praze postavit a vzdorovat," prohlásil.

Definitivně se, jak řekl, od strany odklonil loni na podzim. Tehdy jihočeská sociální demokracie prosazovala na kandidáta do Senátu Mrvku. Předsednictvo strany ale rozhodlo, že o místo v horní komoře bude za sociální demokraty usilovat současný mísopředseda Senátu Milan Štěch.

Podle Zimoly sociální demokracii uškodilo vládní spojení s hnutí ANO, ČSSD podle něj promarnila šanci být ve vládě výrazná a více korigovat premiéra Andreje Babiše (ANO). "Tohle všechno vedlo k tomu, že sociální demokracie se stává lokajskou stranou a stranou, která je pro voliče směšná. A to slovo směšná je možná ještě mírné," prohlásil Zimola.

Devětačtyřicetiletý politik začínal na komunální úrovni, když nejprve vykonával funkci starosty v Nové Bystřici na Jindřichohradecku. V roce 2008 se stal na devět let jihočeským hejtmanem. ČSSD vedl do krajských voleb třikrát a vždy v nich strana zvítězila. Do letošního ledna byl předsedou jihočeské sociální demokracie a v roce 2018 i celostátním místopředsedou.