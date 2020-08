Bývalý Mercuryho komorník získal české občanství

Hradec Králové - Bývalý komorník zpěváka Freddieho Mercuryho Peter Freestone dnes na krajském úřadě v Hradci Králové převzal české občanství. Pětašedesátiletý Freestone v Česku žije 19 let, z toho posledních pět let na Královéhradecku v obci u Třebechovic pod Orebem. Občanství Freestone dnes převzal při oficiálním aktu spolu s dalšímu úspěšnými žadateli o české občanství z hradeckého kraje. České občanství uděluje ministerstvo vnitra.

"Tato nádherná země ke mně přirostla spolu s úžasnými lidmi. Děkuji České republice za to, že mě přijala," řekl Freestone při převzetí občanství. Připomněl, že v Česku žije 19 let. "V Čechách jsem doma, mám tady dobré kamarády. Je tady úžasná hudební scéna. Jsou zde nejlepší muzikanti," řekl. Zda si ponechá i britské občanství, zatím není rozhodnutý.

Peter Freestone působil jako garderobiér britského Královského baletu, později se stal osobním tajemníkem Freddieho Mercuryho, se kterým spolupracoval až do zpěvákovy smrti v roce 1991. V roce 2016 se jako spoluautor podílel na vzniku libreta pro baletní inscenaci Queen - The Show Must Go On, kterou uvedlo Moravské divadlo v Olomouci.

Jako poradce se Freestone podílel na vzniku divácky velmi úspěšného americkému filmu Bohemian Rhapsody o rockové kapele Queen. Tvůrcům přibližoval život kapely i svého blízkého přítele Freddieho Mercuryho. Film měl premiéru v roce 2018.