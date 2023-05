Bývalý krasobruslař Březina při rozlučce prožíval Vichnarův komentář

Krasobruslařská exhibice Made in Czechia za účasti českých i světových hvězd, 6. května 2023, Ostrava. Před domácím publikem se rozloučil s kariérou bronzový medailista z ME 2013 Michal Březina (na snímku).

Ostrava - Bývalý krasobruslař Michal Březina při rozlučce v Ostravě nejvíce prožíval, když se na kostce promítalo shrnutí jeho kariéry s komentářem Petra Vichnara. Pak předvedl své vystoupení za doprovodu japonských bubnů. Užíval si program, ve kterém vystoupili čeští reprezentanti i zahraniční hosté, kteří s ním mají nějaké spojení. Na přípravě exhibice Made in Czechia se podílel s jiným brněnským rodákem Ondřejem Hotárkem, jenž dnešní odpoledne moderoval.

Při první polovině programu byl po jeho boku Vichnar, který byl dlouhá léta hlasem českého krasobruslení při přímých televizních přenosech. V Březinově éře už ale nekomentoval, proto Březina hodně prožíval, když právě Vichnar namluvil jeho medailonek. "Já jsem nikdy neměl tu čest být komentován panem Vichnarem. Jeho poslední olympiáda, kterou komentoval v krasobruslení, byl Turín. Tam jsem ještě nebyl. Pro mě bylo velkou ctí, že mi to video namluvil. Tam na mě trošičku ty emoce přišly. Pak jsem se snažil užít to bruslení," vyprávěl.

Jeho vystoupení bylo vrcholem druhé poloviny programu. Ta první patřila především českým krasobruslařským nadějím. Vystoupili talentovaní závodníci od žákovských šampionů po juniorské mistry světa Kateřinu a Daniela Mrázkovy.

Hned několik rolí měl někdejší evropský medailista v kategorii sportovních dvojic Hotárek. Ukázal se jako konferenciér, českého šampiona Petra Kotlaříka v průběhu jeho vystoupení polil vodou, skočil salto s akrobatem na ledě Philippem Warrenem, jako trenér přivedl úřadující vicemistry Evropy Rebeccu Ghilardiovou a Filippa Ambrosiniho. A navíc má k Březinovi hodně blízko, i když v krasobruslení reprezentoval Itálii. V Brně bydleli nedaleko od sebe, vzájemně si svědčili na svatbách a jejich malé dcerky se kamarádí.

Společně vymýšleli, aby složení účastníků dávalo smysl. Proto nemohla chybět Březinova sestra Eliška a vystoupila také čtvrtá žena loňského mistrovství svět Mariah Bellová z USA. "S tou jsem strávil posledních šest let kariéry," vzpomínal Březina, který kariéru ukončil po loňských ZOH v Pekingu.

Nyní se naplno věnuje trénování, takže neměl moc času, aby se připravil na své vystoupení. "Stojím na bruslích celý den od půl sedmé až do pěti, do šesti do večera. Pak jsem z toho tak unavený, že když si můžu jít sám zabruslit, tak se mi ani nechce," řekl třiatřicetiletý Březina. Ani v Ostravě, kde měl zároveň kemp společně se svým bývalým trenérem Rafaelem Arutjunjanem, se k tréninku nedostal. "Odjel jsem si tady tak dvacet minut," usmíval se.

Předvedl číslo za doprovodu japonských bubnů, které ho provázely v olympijské sezoně 2017/2018. "Předělal jsem to na show, ale on je to vlastně můj starý krátký program. Příští týden to musím jet v Japonsku na exhibici. Takže to byl takový dobrý trénink," poznamenal.

Viděla to jen skromně zaplněná Ostravar Aréna, ale Březina byl i tak s atmosférou spokojený. Menší zájem publika dával za vinu především tomu, že se vstupenky z organizačních důvodů začaly prodávat poměrně pozdě. "Myslím, že kdyby se to začalo prodávat kolem Vánoc, tak ta aréna mohla být klidně vyprodaná. Myslím, že tady byli lidi hlavně z Ostravy a okolí. Kdyby to šlo do prodeje dřív, tak by přijeli lidé i odjinud," přemítal.