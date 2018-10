Boston - Hokejista David Pastrňák prožívá velmi povedený vstup do nového ročníku NHL. Útočník Bostonu se s osmi góly dělí o pozici druhého nejlepšího střelce a jako třetí nejrychlejší Čech v historii soutěže překonal metu 100 branek. Chvála se na něj valí ze všech stran. Bývalý kanonýr Petr Klíma si dokonce myslí, že pokud Pastrňák v nastoleném tempu nepoleví, může jít ve šlépějích Jaromíra Jágra.

"V současnosti je mnohem těžší dosáhnout na 100 branek. Za mého působení v lize v 80. a 90. letech a za dob Jágra to bývalo o dost jednodušší," řekl v telefonickém rozhovoru pro nhl.com Klíma, který k pokoření zmíněné hranice potřeboval 231 zápasů. Druhému Jágrovi stačilo 245 utkání, Pastrňákovi o 14 více.

"Myslím si, že z něj bude další Jágr, pokud bude v nastolených výkonech pokračovat. Jágr je pochopitelně jen jeden, ale Pastrňák hraje dobře, je velmi mladý a má před sebou celou kariéru," uvedl litvínovský odchovanec, jenž v NHL nasázel 313 gólů v 786 duelech.

Pastrňákův spoluhráč z Bostonu David Krejčí si myslí, že havířovský rodák půjde vlastní cestou. "Nesrovnával bych ho s Jágrem. Jágr je Jágr. Bude známý jako David Pastrňák, jeden ze skvělých hráčů pocházející z České republiky. Až budete listovat kronikami, tak v 90. letech a na počátku tisíciletí uvidíte Jágra a po něm Pastrňáka. Nesrovnával bych je, přiřadil bych jim vlastní kategorii. Nikdo se jim nepřibližuje," prohlásil vítěz Stanley Cupu s Bruins z roku 2011.

Dvaatřicetiletý centr nečekal, že se z Pastrňáka stane jedna z hvězd NHL. "Upřímně spíše ne. Věděl jsem, že je hodně šikovný, ale když se podíváte na jeho první nebo druhou sezonu v soutěži, uvidíte velký skok. Vždycky byl šikovný, ale přes léto hodně pracuje a neskutečně vylepšil střelbu. Věří si. Když všechny tyto vlastnosti - sebevědomí, střelu a dovednosti - dáte dohromady, pak je těžké ho zastavit," uvedl Krejčí.

Slova chvály přidal na Pastrňákovu adresu i trenér Bostonu Bruce Cassidy. "Odjakživa byl dynamický. Už v 18 letech na farmě v Providence se uměl prosadit jeden na jednoho. Nejvýraznější rozdíl mezi současností a minulostí je v jeho střele. Popravdě řečeno jsem to nepředpokládal," řekl kanadský kouč, který českého útočníka vedl v ročníku 2014/2015 v nižší soutěži AHL v 25 zápasech.

"Spoustu branek dal z těsných pozic, blafákem nebo zápěstím, ale především do své hry zapracoval ránu z první a stal se z něj elitní střelec," doplnil Cassidy.

Pastrňáka si cení i jeho spoluhráč z útoku Brad Marchand. "Vyhrává hodně soubojů o puk a je mnohem silnější. Je velmi těžké ho odstavit od kotouče. Přidejte tyto věci k jeho schopnostem tvořit hru, skórovat a držet puk v obranné třetině a vyjde vám z toho, že se neustále zdokonaluje," podotkl třicetiletý Kanaďan.

Pastrňák potřeboval na osm branek v této sezoně stejný počet zápasů. Podobně je na tom i Nathan MacKinnon z Colorada. Lepší je pouze Auston Matthews z Toronta s 10 zásahy. Pastrňák má za sebou i hattrick do sítě Detroitu a čtyřbodové představení proti Ottawě.

"Za ty čtyři roky (v lize) jsem odvedl spoustu práce. Hodně s tím souvisí i zkušenost stejně jako sebedůvěra. Každý rok se snažím zlepšovat. Vždycky jsem to tak dělal. Vím, že jsem šikovný, už odmala jsme rád střílel branky a hodně útočil. Po vstupu do NHL jsem na tom pracoval ještě více, ale je to celoživotní proces," uvedl Pastrňák.