Bývalý kancléř Schröder kvůli podpoře Ruska zřejmě přijde o výhody

Berlín - Bývalý sociálnědemokratický kancléř Gerhard Schröder kvůli své eochotě distancovat se od Ruska zřejmě přijde o většinu finančních výhod, na které má jako někdejší šéf německé vlády nárok. Se Schröderem, který je znám úzkými vazbami na ruského prezidenta Vladimira Putina a zastáváním vysokých postů v ruských energetických společnostech, nyní došla trpělivost i jeho domovské sociální demokracií (SPD). Proti někdejšímu předsedovi spolkové vlády dnes vystoupili také europoslanci, podle nichž by měl čelit unijním sankcím.

Schröderovi, který Německo vedl v letech 1998 až 2005 do nástupu konzervativní a také již bývalé kancléřky Angely Merkelové, stát ze zákona platí chod kanceláře, zaměstnance, ochranku a řidiče. Exkancléři dostávají také důchod a cestovní náhrady. Jen na kancelář a personální výdaje obdržel Schröder loni od daňových poplatníků 407.000 eur (přes deset milionů Kč).

Po ruské invazi na Ukrajinu se pro mnohé Němce stalo trnem v oku nejen Schröderovo působení v ruských společnostech Nord Stream AG, Nord Stream 2 AG a Rosněfť, ale také jeho odmítavý postoj rázně odsoudit Rusko za vojenskou agresi a distancovat se od Moskvy. Schröder, který v minulosti obvinil Ukrajinu z řinčení zbraněmi, později uvedl, že Rusko i Západ se dopustily chyb, což ale Moskvu neopravňuje k tomu, aby na obranu svých bezpečnostních zájmů nasadila vojenské prostředky. Bývalý kancléř, který v minulosti hovořil o Putinovi jako o čistokrevném demokratovi, se také staví zdráhavě k protiruským sankcím.

Schröderovy kontroverzní postoje vyvolaly v Německu debatu, kvůli které je pod tlakem i SPD a současný sociálnědemokratický kancléř Olaf Scholz.

"Schröderovo chování je naprosto nepřijatelné," řekl v rozhovoru se zahraničními novináři šéf německé opozice Friedrich Merz. "Můj osobní názor je, že bývalý kancléř již nikdy nemůže být soukromou osobou," dodal. Opoziční konzervativní unie CDU/CSU pro jednání rozpočtového výboru Spolkového sněmu připravila návrh škrtnout až na ochranku všechny peníze, které 78letý Schröder ze státní pokladny dostává.

"Bývalý kancléř Schröder se postavil na špatnou stranu historie," citovala agentura DPA z důvodů konzervativců, proč někdejšího šéfa vlády připravit o finanční výhody. V dokumentu se rovněž uvádí, že Schröder svými proruskými postoji a působením v ruských společnostech škodí zemi a také mezinárodní reputaci Německa.

"Nemůže sloužit dvěma státům a nemůže být dvěma státy placen," řekl konzervativní poslanec Christian Haase, který je mluvčím unie CDU/CSU pro rozpočtovou politiku. "Proto je správné škrtnout mu výdaje na chod kanceláře," uvedl. Poslanecký předák Křesťansko-sociální unie (CSU) Alexander Dobrindt vyzval SPD, že je nejvyšší čas zbavit nepolepšitelného Putinova lobbistu jeho privilegií.

SPD, která se snaží Schrödera přinutit, aby ze strany odešel, připravila společně s koaličními liberálními svobodnými demokraty (FDP) a Zelenými vlastní řešení, jak exkancléři omezit finanční výhody. "Rozpočtovému výboru předložíme společný návrh," řekl v úterý bez bližších podrobností šéf parlamentní frakce sociálních demokratů Rolf Mützenich.

Ještě před společným postupem vládních stran požadovali liberálové škrty ve financích pro Schrödera. Již v dubnu šéf FDP a zároveň ministr financí Christan Lindner v rozhovoru s médii skupiny Funke prohlásil, že je pro něj nepředstavitelné, aby Schröder dostával peníze na chod kanceláře ze státního rozpočtu. "Bývalí ústavní činitelé, kteří očividně stojí na straně zločineckých vlád, nemohou spoléhat na podporu naší země," řekl Lindner.

O škrtech by mohlo být v rozpočtovém výboru jasno už ve čtvrtek. Německá média ale poukazují na to, že snahy připravit Schrödera o finanční podporu mohou být kontroverzní a právně napadnutelné. Unie CDU/CSU navrhuje uzákonit, že nárok na výsluhy a výhody mohou bývalí vysocí vládní představitelé ztratit, pokud Německu svými zahraničními zájmy způsobí výrazné škody. Vládní strany podle informací deníku Bild cestou zákona jít nechtějí a místo toho zvažují, že úpravou letošního rozpočtu škrtnou Schröderovi všechny nároky, které nevyužívá. A to je právě kancelář, která je nyní prázdná.

Po zahájení invaze totiž podali výpověď všichni její zaměstnanci. Důvody zveřejněny nebyly, média ale nepochybují, že to bylo na protest kvůli odlišným postojům k Rusku. Zaměstnanci bez práce ale nezůstali, jejich formálním zaměstnavatelem je totiž kancléřství, proto přešli na jiné pozice.

Po penězích z rozpočtu by Schröder mohl přijít i o členství v SPD. Proces vyloučení je ale náročný, proto z vedení strany opakovaně na adresu bývalého kancléře zaznívají výzvy, aby odešel dobrovolně. Televize NDR uvedla, že se objevily i návrhy zabavit Schröderovi příjmy z ruských společností.

Tlak vyvíjí také Evropský parlament, který připravuje usnesení, jež by vyzvalo 27 členských států k zařazení Schrödera na sankční seznam EU. V současné době je na něm 4785 osob, mezi nimiž převažují ruští politici, oligarchové, vojenští důstojníci a mediální pracovníci. Jejich majetek na Západě je zabaven nebo zmrazen. Pro oligarchy žijící v Rusku je to obvykle zvládnutelný problém, na exkancléře by však sankce mohly mít tvrdý dopad. Ministr financí Lindner v rozhovoru s deníkem Die Welt nevyloučil, že by německá vláda mohla s krokem vyslovit souhlas.