Bývalý japonský premiér Šinzó Abe po atentátu zemřel, píší média

Tokio - Bývalý japonský premiér Šinzó Abe, kterého dnes postřelil atentátník, zemřel. Informovaly o tom japonská státní televize NHK a agentura Kjódó, která se odvolává na zdroj z vládní Liberálnědemokratické strany.

Abe byl přibližně v 11:30 místního času (03:30 SELČ) postřelen během politické kampaně v prefektuře Nara na západě Japonska. Politik krvácel a zkolaboval, byl převezen do nemocnice.

Abe dnes pronášel projev před nádražím, když se ozvaly dva výstřely. Na videu NHK je vidět, jak členové ochranky krátce poté srážejí na zem podezřelého muže. Na fotografii agentury Kjódó je vidět, jak Abe leží na ulici a na bílé košili má krev. Kolem něj se tísnili lidé, jeden z nich mu prováděl masáž srdce. Podle Reuters byl Abe postřelen na pravé straně krku a levé straně hrudníku.

Abe byl nejdéle sloužícím japonským premiérem. V čele vlády stál v letech 2006 až 2007 a od roku 2012 do září 2020, kdy odstoupil. O měsíc dříve ohlásil, že kvůli zdravotnímu stavu hodlá podat demisi.

Útok odsoudilo mnoho světových politiků, včetně amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena, australského premiéra Anthony Albanese či tchajwanské prezidentky Cchaj Jing-wen. "Naše myšlenky a modlitby jsou s ním, s jeho rodinou a s japonským lidem," řekl americký ministr zahraničí Blinken na okraj zasedání skupiny G20 na indonéském ostrově Bali. "Je to velmi, velmi smutný okamžik. A čekáme na zprávy z Japonska," dodal.

Britský premiér Boris Johnson prohlásil, že je naprosto zděšen a zarmoucen zprávou o "podlém útoku" na japonského expremiéra. "V myšlenkách jsem s jeho rodinou a blízkými," napsal na twitteru.

Předseda Evropské rady Charles Michel označil Abeho za "skutečného přítele, pevného obránce mnohostranného řádu a demokratických hodnot". "EU stojí v této těžké době po boku japonského lidu a Fumia Kišidy. Hlubokou soustrast jeho rodině," řekl Michel.

Před nedělními volbami do horní komory parlamentu pozastavila kampaň všechna hlavní politická uskupení, podle místních médií je o to požádala vládnoucí strana. Kišida na tiskové konferenci uvedl, že do Tokia svolal všechny členy vlády.