Bývalý hráč Rangers Sionko bude přát Slavii, šance vidí vyrovnaně

Praha - I když je sparťan a jako jediný Čech si zahrál za Glasgow Rangers, nebude bývalý fotbalový reprezentant Libor Sionko v nadcházejícím osmifinále Evropské ligy přát skotskému celku, ale pražské Slavii. Postupové šance jsou podle něj vyrovnané. Současný manažer českého národního týmu strávil ve slavném ostrovním klubu sezonu 2006/07, a přestože mu angažmá nevyšlo podle představ, bral ho jako cennou zkušenost, která ho zocelila. Z působení ve Skotsku má dodnes jizvu.

"Přeju Slavii, aby postoupila. Šance vidím fifty fifty. Rangers to určitě nepodcení, protože Slavia v minulém kole vyřadila Leicester, což v Anglii i ve Skotsku rezonuje. Ale pořád si myslím, že Slavia má šanci. Sám jsem zvědavý, jak to v obou zápasech bude vypadat," uvedl pro ČTK Sionko.

S nikým z Rangers už prakticky není v kontaktu. "Drtivá většina hráčů, kteří přišli spolu se mnou, po roce taky skončila. V kontaktu jsem skoro s nikým nezůstal. Jen s Dadem Pršem jsem si ještě dlouho psal a zůstal jsem s ním v kontaktu, protože s jeho rodinou se ta moje během roku sblížila. Ale že bych si s někým psal ze současných Rangers, to ne, přeci jen jsem tam byl opravdu krátce," poznamenal Sionko.

Do Rangers zamířil z Austrie Vídeň krátce před mistrovstvím světa v roce 2006, vybral si ho francouzský trenér Paul Le Guen. "Sledoval mě ještě v době, kdy trénoval ve Francii. Ale vyšlo to až do Rangers. Nešlo odolat - tak slavný klub a k tomu trenér, který v Lyonu vyhrál tři tituly za sebou," podotkl Sionko.

"Rangers chtěli změnit herní styl, hrát víc evropským způsobem, a tak koupili snad 10 nových hráčů. Jenomže start nám nevyšel, ztráta na Celtic narůstala a Le Guen v půlce sezony skončil. To byl i začátek mého konce. Pak už jsem odehrál jen pár zápasů a v létě jsem odešel do Kodaně. Dodneška mě mrzí, že to nevyšlo úplně podle představ," vzpomínal čtyřiačtyřicetiletý bývalý ofenzivní záložník.

Připustil, že tvrdý skotský styl mu i vzhledem k jeho postavě příliš neseděl. "Paul Le Guen po mně chtěl, abych hrál, jak jsem zvyklý. Ale rychle jsem poznal, že tohle nebude fotbal úplně pro mě. Se svojí tělesnou konstitucí jsem to měl určitě těžší," uvedl Sionko.

"Skotská liga byla vážně tvrdá, ještě dnes mám z jednoho zákroku jizvu. Doma to ještě šlo, ale venku to bylo někdy brutální. Ale později jsem to bral jako cennou zkušenost, která mě zocelila," dodal Sionko, který za klub z Glasgow odehrál ve skotské lize 18 utkání a dal v nich tři branky. Dalších pět startů si připsal v Poháru UEFA.

Na krátké angažmá v Rangers nevzpomíná ve zlém. "Nemůžu říct, že to byla nejvydařenější sezona. Ale teď už na to vzpomínám v dobrém. Pořád to bylo angažmá ve slavném klubu, na stadionech byla úžasná atmosféra a zlepšil jsem si díky tomu angličtinu. Na druhou stranu třeba potom v Kodani do sebe zapadlo úplně všechno, to angažmá jsem si užíval po fotbalové stránce a spokojená byla i rodina," doplnil Sionko.