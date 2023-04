Bývalý hráč Káník u soudu s Berbrem přiznal ovlivnění zápasu

Plzeň - Bývalý prvoligový hráč a funkcionář Michal Káník, který je spolu s někdejším místopředsedou Fotbalové asociace ČR (FAČR) Romanem Berbrem a dalšími 19 lidmi a klubem Slavoj Vyšehrad obžalovaný z korupce při ovlivňování fotbalových zápasů, dnes u plzeňského soudu přiznal ovlivnění zápasu kvůli sázkám. Káník je jedním ze čtyř hlavních obžalovaných. Už v přípravném řízení na policii se přiznal, nyní usiluje o uzavření dohody o vině a trestu se státním zástupcem.

Dosud vypovídali Berbr a bývalí rozhodčí Marek Janoch a Robert Hájek. Všichni jen přečetli svá prohlášení a odmítli další otázky, Káník je první, kdo na otázky soudu, státního zástupce i obhájců ostatních obžalovaných odpovídal. Některým otázkám se ale vyhýbal, velmi často odpovídal "nevím", "nepamatuji se" nebo "na to nedokážu odpovědět". Jeho výpověď si přišel poslechnout Berbr, i když v úterý soud požádal, aby u dalších dnů soudního jednání být nemusel.

"Nesouhlasím, že bych byl členem zločinecké organizace," zahájil svou výpověď Káník. Řekl, že ve fotbale se angažoval 20 let, v posledních letech se v něm ale už nepohyboval. Fotbal ho údajně přivedl do složitých finančních problémů. "Rozhodl jsem se, že z toho vlaku vystoupím," řekl. Káník byl už v minulosti za úplatky kvůli ovlivňování fotbalových zápasů v jižních Čechách podmínečně odsouzen. Nyní ho obžaloba viní z toho, že měl v květnu 2019 podíl na ovlivnění zápasu třetí ligy tak, aby neuspěl klub Radotín, který byl podle obžaloby konkurentem Vyšehradu v boji o postup do druhé ligy. "Moje role v tom byla marginální," řekl Káník. Podle spisu se angažoval i v ovlivnění přátelského zápasu mezi Vyšehradem a Motorletem v roce 2020 kvůli sázkám.

Připustil, že se na ovlivnění podílel. Za zařízení určitého výsledku a počtu gólů měl spolu s rozhodčím Tomášem Grímmem a jeho asistenty dostat 4000 eur. Před zápasem ho kvůli tomu údajně kontaktoval tehdejší sportovní ředitel Vyšehradu Roman Rogoz. Káník s ovlivněním zápasu kvůli sázkám souhlasil, protože už s tím měl zkušenosti, připustil dnes u soudu. Kdo sázel a kolik, to ale prý neví.

Podle obžaloby stál Berbr v čele organizované skupiny, která se v letech 2019 a 2020 podílela na ovlivňování deseti zápasů třetí a druhé ligy. Kromě něj je obžalovaný také Rogoz, Grímm a další rozhodčí, delegáti či fotbaloví funkcionáři. Berbr se navíc s dalšími lidmi zpovídá ze zpronevěry za vyvedení peněz z Plzeňského krajského fotbalového svazu. Za vedoucí pozici v organizované zločinecké organizaci mu hrozí až 12 let vězení.

Káník odpovídal i na dotaz soudu, jaké byly vzájemné vztahy mezi jednotlivými obalovanými. On sám s Berbrem komunikoval minimálně, Grímma označil za svého blízkého přítele, kamarádi byli podle něj i Berbr s Rogozem, mezi Grímmem a Berbrem byly vztahy čistě pracovní. Vztah Berbra k rozhodčím označil Káník za velmi komisní a přísný. "Málokoho si k sobě připustil," řekl. Naopak Rogoz byl podle něj k rozhodčím velmi přátelský a žoviální. Rogoz se podle obžaloby snažil ovlivňovat zápasy uplácením rozhodčích proto, aby jeho klub Vyšehrad postoupil ze třetí do druhé ligy a aby se v druhé lize udržel. Ve výpovědi na policii Káník uvedl, že Berbr měl v českém fotbalu absolutní slovo, naopak Rogoz měl špatnou pověst.

U soudu Káník připustil i podíl na vystavení faktur, jejichž prostřednictvím se podle obžaloby vyváděly peníze z Plzeňského krajského fotbalového svazu.

Berbr jakoukoliv vinu při úterním několikahodinovém obsáhlém čtení svého prohlášení opakovaně rezolutně odmítl a označil obžalobu za vykonstruovanou. Vinu odmítl i Hájek, Janoch se přiznal, odmítl ale, že by byl členem organizované skupiny, která se podílela na ovlivňování zápasů.

Soud bude pokračovat v pátek výslechy bývalých rozhodčích Jiřího Houdka, Michala Myšky a bývalého delegáta Jiřího Kabyla.