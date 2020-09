Bývalý honorární konzul v Libérii odmítá podezření ze zpronevěry

Praha - Bývalý český honorární konzul v Libérii Karel Sochor odmítá, že by zpronevěřil peníze česko-liberijské společnosti MHM EKO Liberia. Obvinění, které vůči němu vznesli investoři u liberijské justice, je podle něj vykonstruované. Sochor v rozhovoru s ČTK řekl, že se naopak snažil projekt, jehož cílem měla být těžba a zpracovávání stavebního kamene, zachránit.

Sochor, který funkci honorárního konzula zastával do ledna roku 2007, byl v letech 2013 až 2017 výkonným ředitelem společnosti MHM EKO Liberia. Ta vznikla před sedmi lety jako pobočka pražské společnosti za účelem těžby a zpracovávání stavebního kamene. Většinový podíl 70 procent ve firmě vlastnili podle Sochora investoři z ČR, zbylých 30 procent náleželo tajemníkovi liberijského senátu Nanborloru Singbehovi.

Liberian Observer v červenci informoval o tom, že liberijský soud na Sochora a další vydal zatykač v souvislosti s údajným zmizením více než pěti milionů dolarů (113 milionů korun) z účtů firmy. Sochor ale jakoukoli trestnou činnost důrazně popírá. ČTK řekl, že žádné peníze nezpronevěřil.

Finance, které investoři poslali, byly podle něj využity na výstavbu lomu, přilehlého kempu, výstavbu silnice, odstřely v lomu, platy zaměstnanců, nákup strojů a provozní náklady. K údajům o tom, za co byly peníze vynakládány, měli podle Sochora majitelé firmy neustálý on-line přístup do pokladny, internetového bankovnictví, stejně tak například vyžadovali fotodokumentaci toho, co bylo na místě vybudováno.

Sochor uvedl, že po celou dobu existence žádal každý měsíc vedoucího projektu o potřebné náklady na další měsíc a pak teprve po schválení majiteli firmy byly tyto prostředky převedeny na firemní účet v Libérii. Sochorova slova ČTK potvrdil Radim Hrachovec, který byl vedoucím projektu 2,5 roku.

Bývalý honorární konzul tvrdí, že naopak investoři nedodržovali stanovené dohody o financování projektu a dohodu, kterou měli s liberijským společníkem. V lednu 2017, před plánovaným zahájením těžby a následném prodeji kameniva, navíc podle něj úplně zastavili jeho financování.

Sochor uvedl, že v lednu, březnu a pak v červnu 2017 odletěl do Libérie situaci řešit. Zaměstnanci podle něj nedostávali zaplaceno za svoji práci, nebyly provozní náklady na naftu do aut, generátorů pro osvětlení kempu, ani na další náklady - jako je například těžební licence, doplatek za výstavbu silnice či pronájem kanceláře v Monrovii. Rovněž se snažil napravit vztahy mezi společníky, dodal.

Sochor dále tvrdí, že ho investoři nutili podepsat nájemní a leasingové smlouvy podle českého zákona na stroje v březnu 2017 a když je odmítl podepsat, protože je pouze zaměstnanec a ne společník, tak mu vyhrožovali, že ho zničí.

Zpronevěru firemních peněz odmítá i další představitel společnosti Petr Pešek, na kterého byl také podle Liberian Observeru vydán zatykač. "Nikdy jsem neměl přístup na účet firmy a nikdy jsem z banky nevybíral. To znamená, že jsem nemohl fyzicky ukrást ani dolar a přesto jsem nařčen, že jsem společně s panem Sochorem ukradl pět milionů dolarů, když celková investice do projektu byla zhruba v té výši. To, že z toho jsou stroje za 2,5 milionu dolarů, že tam je postavený kemp, připravený lom na těžbu, že z toho byly placeny letenky, cestovní výlohy, jídlo, výplaty pro Evropany a místní, pronájmy, licence, to už nikde nezaznělo," řekl ČTK. Dodal, že je stále zaměstnancem firmy a dosud mu nikdo pracovní smlouvu nevypověděl.

Oba muži poukázali na to, že projekt v Libérii stále stojí a pokud by do něj někdo vložil peníze, mohl by být nadále funkční. Uvedli, že do záchrany projektu vložili peníze, které si půjčili od známých. Sochor i Pešek se shodli na tom, že se snažili pouze chránit investice většinových majitelů.

Sochor také poukázal na související případ, ve kterém byl obviněn český občan Jan Holásek. Liberijská policie tvrdí, že pomocí falešné plné moci vybral z účtu MHM EKO 317.500 dolarů (asi sedm milionů korun). Podle Sochora šlo ale o schválenou a povolenou službu MHM.

Sochor se také ohradil proti informacím o tom, že byl před více než deseti lety prověřován liberijskou policií kvůli podezření z pašování drog a sexuálního zneužívání dívek. ČTK předložil oficiální diplomatickou nótu liberijského ministerstva zahraničí adresovanou Ministerstvu zahraničních věcí ČR z roku 2006, ve které jsou podle něj veškerá obvinění vyvrácena.