Bývalý generální sekretář FAČR Řepka se stane ředitelem Teplic

Teplice - Novým ředitelem fotbalových Teplic bude Rudolf Řepka. Bývalý generální sekretář Fotbalové asociace ČR ve funkci nahradí Petra Hynka. Severočeský klub o tom informoval na svém webu.

Řepka se po necelých 14 letech vrací do velmi známého prostředí. Na Stínadlech hrál v mládežnických týmech, v teplickém klubu poté pracoval jako tiskový mluvčí, marketingový ředitel, sekretář a sportovní ředitel. Pak jedenáct let působil ve FAČR. Na konci roku 2018 se Řepka rozhodl na Strahově skončit kvůli neshodám s vedením asociace.

"Moc se těším na návrat do klubu, kde jsem fotbalově vyrostl a prožil svá nejlepší léta. Jsem si vědom faktu, že klub nyní není v jednoduché situaci. Na druhou stranu je postaven na pevných základech, bohaté tradici a morálních hodnotách, což je významný předpoklad k tomu, aby byl náš klub úspěšný i v budoucnosti," řekl Řepka.

"Osobně bych chtěl přispět především k budování co nejpevnějších vztahů, tak abychom všichni aktivně spolupracovali, navzájem se respektovali a tolerovali, a to jak uvnitř klubu, tak ve vztahu k široké veřejnosti. Moc si přeji, aby se opět co nejvíce z nás cítilo být součástí té naší žlutomodré rodiny," dodal funkcionář.

Hynek rezignoval na funkce ředitele a člena představenstva klubu k 31. lednu na základě toho, že několik dní předtím navštívil narozeninovou oslavu podnikatele a bývalého vlivného politika ČSSD Petra Bendy, která znamenala porušení vládních nařízení proti šíření koronaviru.

"Vybírali jsme z několika kandidátů, pana Řepku jsme zvolili kvůli jeho dosavadním fotbalovým a manažerským zkušenostem i kvůli jeho teplické minulosti," vysvětlil předseda představenstva Teplic Pavel Šedlbauer.