Bývalý francouzský prezident Sarkozy stane před soudem kvůli penězům z Libye

Paříž - Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy a dalších 12 osob stanou před pařížským soudem kvůli obviněním z korupce a ilegálního financování úspěšné Sarkozyho volební kampaně z roku 2007, a to penězi pocházejícími údajně z Libye. Oznámil to dnes podle agentury AFP francouzský finanční prokurátor Jean-François Bohnert. Prezident z let 2007 až 2012 dosud veškerá obvinění odmítal.

První slyšení je naplánováno na 7. března příštího roku, ale samotný soudní proces se odehraje podle AFP během čtyř měsíců na počátku roku 2025. Exprezident konkrétně čelí obžalobě z pasivní korupce, zločinného spolčení, ilegálního financování volební kampaně a zatajování zpronevěry libyjských veřejných prostředků.

Sarkozy se v březnu 2021 stal prvním francouzským prezidentem v novodobé historii, který byl nepodmíněně odsouzen k odnětí svobody. V květnu mu odvolací soud potvrdil tříletý trest za korupci a obchod s vlivem. Ze tří let je jeden rok nepodmíněný, ten si má bývalá hlava státu odpykat pod dohledem elektronického náramku.

Sarkozy byl v jiné kauze nezákonného financování předvolební kampaně, označované jako Bygmalion, odsouzen k dalšímu ročnímu trestu. Rovněž proti tomuto rozsudku se odvolal, odvolací proces bude letos na podzim.