Bývalý fotbalový gólman Bičík je sportovním manažerem u lyžařů

Praha - Bývalý fotbalový brankář David Bičík je novým sportovním manažerem Svazu lyžařů ČR. Novinkou v letní pauze je také angažmá Nora Ragnara Bragvina Andresena, který jako odborník na techniku externě spolupracuje s českými běžci na lyžích. Detaily k oběma akvizicím ČTK poskytl mluvčí svazu Tomáš Haisl.

S Bičíkem byli lyžaři v kontaktu od jara, spolupracovali na několika samostatných projektech. "Tím vůbec prvním byl dubnový reprezentační sraz v Hluboké nad Vltavou, na kterém se David organizačně velmi významně podílel," přiblížil mluvčí. Bičík bude mít na starosti koordinaci svazových úseků například v oblasti zdravotního a materiálního zabezpečení.

"Věříme, že do našeho prostředí přinese jiný pohled, obohatí ho zkušenostmi získanými během 22 let působení ve vrcholovém fotbale a ve spolupráci s vedením svazu nastaví nové metody a inovace, které povedou ke zlepšování sportovní výkonnosti nejen seniorských reprezentantů," přiblížil mluvčí, co od něj svaz čeká.

Bičík chtěl po skončení v pozici trenéra brankářů fotbalové Sparty zůstat ve sportu, ale posunout se od trénování více do manažerské pozice. "Naskytla se možnost působit ve Svazu lyžařů ČR, kde mám na starosti širokou agendu, především jde ale o komunikaci a úzkou spolupráci se sportovními řediteli jednotlivých úseků, trenéry a reprezentanty. Mým cílem je dosáhnout toho, aby se mohli reprezentanti a realizační týmy co nejvíce soustředit pouze na sport a nemuseli řešit ostatní věci okolo," uvedl pro ČTK.

Běžci získají nový pohled od norského experta Andresena. "Specializuje se především na techniku běhu na lyžích. Spolupracuje s celou řadou špičkových světových týmů, má tedy srovnání a schopnost vnímat úplné detaily, které pak mohou být rozhodující. V minulosti spolupracoval individuálně s Michalem Novákem. I to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme se s ním domluvili, a jsme rádi, že jeho služby můžeme nabídnout plošně celé reprezentaci. Ta s Ragnarem během přípravy absolvovala už dva kempy a nyní začíná třetí," uvedl mluvčí.

Hlavními reprezentačními trenéry zůstávají Jan Franc a jeho asistent Vasil Husák, kteří se reprezentantům věnují systematicky a celoročně.