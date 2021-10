Bývalý fotbalový brankář Drobný se stal trenérem gólmanů juniorky Bayernu

Mnichov - Bývalý reprezentační brankář Jaroslav Drobný se stal mládežnickým trenérem v Bayernu Mnichov. Dvaačtyřicetiletý někdejší český fotbalista, který po minulé sezoně ukončil profesionální kariéru, bude mít ve slavném německém klubu zatím na starosti především gólmany juniorského týmu.

"Je jasné, že jsme byli v kontaktu delší dobu, ale poté se to seběhlo opravdu rychle. Walter Junghans musel na operaci s kolenem, takže mi volal Tom Starke, zda bych mohl ihned nastoupit," citoval Drobného web Dynama České Budějovice, kde naposledy působil.

Z angažmá v klubu úřadujícího německého šampiona je nadšený. "Vždy jsem chtěl tuto pozici vykonávat a navíc mi to vyšlo v nejlepším klubu na světě. To je skvělé," pochvaloval si Drobný, který během profesionální kariéry chytal hned za pět německých klubů. Hrával za Bochum, Herthu Berlín, Hamburk, Brémy a Düsseldorf.

V novém působišti už má za sebou několik tréninků. "Zatím jsem se připojil k juniorce. Až se Walter uzdraví, tak se uvidí, k jakému mužstvu v Campusu (tréninkovém komplexu Bayernu) se připojím. Kluci nastupují v regionální soutěži, ale chtělo by to, aby postoupili do třetí ligy, kde by na ně čekali těžší soupeři a mohli se lépe rozvíjet," dodal Drobný.