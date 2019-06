Bývalý egyptský prezident Muhammad Mursí zemřel u soudu

Káhira - Bývalý egyptský prezident Muhammad Mursí dnes zemřel, bylo mu 67 let. Oznámila to egyptská státní televize. V čele Egypta stál někdejší islamistický prezident od 30. června 2012 do 3. července 2013, kdy ho svrhla armáda. Televize uvedla, že Mursí dnes omdlel při soudním stání a následně zemřel. Soud se týkal Mursího obvinění ze špionáže spojené s údajným spiknutím s palestinským islamistickým hnutím Hamás, které vládne v Pásmu Gazy.

Agentura AP s odvoláním na nejmenovaného soudního činitele uvedla, že Mursí byl u soudu držen ve skleněné kleci. Řekl, že má tajemství, která by vedla k jeho propuštění, kdyby je zveřejnil. Doplnil ale, že toto tajemství nevyzradí, protože by to ohrozilo bezpečnost státu. "Řekl, že je patriot a že miluje Egypt a jeho lid," uvedl později Mursího právník. Po zhruba pětiminutovém proslovu se exprezident podle advokáta skácel k zemi a zemřel dřív, než mohl být převezen do nemocnice. Tam bylo podle televize pak odvezeno jeho tělo.

Hlavou státu byl Mursí zvolen v prvních demokratických prezidentských volbách po pádu autoritářského režimu prezidenta Husního Mubaraka. Do voleb šel jako kandidát islamistického a nyní zakázaného Muslimského bratrstva a šéf Strany svobody a spravedlnosti (FJP).

Armáda v čele s tehdejším ministrem obrany Abdal Fattáhem Sísím svrhla Mursího po masivních protestech proti Muslimskému bratrstvu v roce 2013. Sísí byl následně zvolen prezidentem a od té doby tvrdě zakročil proti islamistům a dalším svým odpůrcům.

Egyptská vláda po svržení Mursího označila Muslimské bratrstvo za teroristickou organizaci. Od roku 2013 egyptské úřady zatkly desetitisíce Egypťanů, převážně islamisty, ale i sekulární aktivisty, kteří se angažovali v protestech během takzvaného arabského jara v roce 2011.

Ve vězení si Mursí odpykával dvacetiletý trest za podněcování k násilí a zabíjení demonstrantů při protestech z prosince 2012. Za špionáž pro Katar byl také odsouzen na doživotí, což v Egyptě znamená 25 let vězení. Dřívější rozsudek smrti mu byl zrušen, souzen byl ale také v řadě dalších kauz.

Mursí byl zadržován ve zvláštním křídle věznice Tura, kde jsou podle ochránců lidských práv vězni drženi v podmínkách, které jsou na mezinárodní i egyptské poměry hluboce podprůměrné.

Vysoce postavený představitel Muslimského bratrstva Muhammad Súdán v Londýně v rozhovoru s agenturou AP označil Mursího smrt za úkladnou vraždu. Exprezident měl podle něj zakázané návštěvy a nedostával léky.

Mezi prvními, kteří vyjádřili smutek nad Mursího skonem, byl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. "Kéž Bůh dá milost našemu mučedníkovi, našemu bratrovi Mursímu," řekl Erdogan podle agentury AFP skupině novinářů. "Jak víte, tyran Sísí, který se v Egyptě chopil moci tím, že potlačil demokracii převratem, dosud popravil téměř 50 Egypťanů, a Západ mlčí," doplnil turecký prezident. Kondolence se objevily také na twitteru katarského emíra Tamima bin Hamada Sáního.