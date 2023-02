Bývalý důl Gabriela v Karviné by se mohl začít renovovat v roce 2025

Karviná - Kompletní rekonstrukce bývalého dolu Gabriela a jeho okolí v Karviné by mohla začít v roce 2025. V místě má vzniknout POHO Park, který se má stát centrem pohornické krajiny. Lokalitu ovlivněnou těžbou uhlí chce kraj do budoucna výrazně proměnit. Renovace bývalého dolu má stát více než půl miliardy korun. Novinářům to řekli zástupci kraje, města a dalších institucí, které se na projektu podílejí.

POHO Park by měl být vybudován do roku 2027. Lidem má nabídnout zábavu i vzdělávací aktivity. Pro rekonstrukci bývalého dolu Gabriela je už připravena architektonická studie a před dokončením je rovněž studie proveditelnosti. Aktuálně vrcholí přípravy žádosti o dotaci z Fondu pro spravedlivou transformaci. "Žádost o podporu projektu připravujeme na konec února. Projekt jsme chystali s krajem opravdu zodpovědně, je navržen tak, aby splňoval nejpřísnější environmentální standardy. POHO Park bude místem, na kterém ukážeme, že to s transformací myslíme vážně," uvedl předseda představenstva krajské společnosti Moravskoslezské Investice a Development Václav Palička.

Připomněl, že park není jediným chystaným projektem, ale připravovaných aktivit je v tomto území více, například projekt Eden Silesia. Areál bude fungovat jako vzdělávací a vědeckovýzkumný park i turistická atrakce. Je inspirovaný anglickým Eden Projectem a má stát asi 2,5 miliardy korun.

Projekt POHO Park bude na území o celkové rozloze 22 hektarů. Bude se rozkládat od kostela sv. Petra z Alkantary včetně přilehlé vodní plochy až k bývalému dolu Gabriela. "Okolí šikmého kostela se stalo oblíbeným místem pro výletníky. Dnes jich je násobně více než třeba před třemi lety a POHO Park jim brzy přinese další možnosti. Návštěvnické centrum nabídne zábavu, kulturu i prostor pro odpočinek. K dispozici budou výstavní a koncertní sály, ale také komerční prostory. Lide se sem budou sjíždět na nejrůznější akce nebo třeba navštíví unikátní audiovizuální expozici, která představí příběh zaniklé Karviné," uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška (ANO).

Současný areál se skládá ze tří dochovaných památkově chráněných budov bývalé strojovny a dvou těžních věží včetně jámových budov. Stávající objekty budou revitalizovány a bude dostavěna nová budova turistického informačního centra, které nabídne celoroční zázemí pro návštěvníky. "Celý areál bude splňovat náročná energetická kritéria, nová přístavba bude jako jedna z prvních staveb u nás stoprocentně rozebratelná a recyklovatelná," uvedl náměstek hejtmana pro energetiku, průmysl a chytrý region Jakub Unucka (ODS).

V podzemí bývalé strojovny se počítá například s audiovizuální expozicí, která představí historii místa i staré hornické Karviné, v jedné z těžních věží by mohlo vzniknout zábavní centrum pro dětské návštěvníky. V novém objektu bude recepce a další zázemí pro návštěvníky.