Bývalý biatlonista Moravec je u televize nervózní a věří, že Davidová uspěje

Praha - Bývalý biatlonista Ondřej Moravec si po čtyřech absolvovaných olympijských hrách zvyká na novou roli. Trojnásobný medailista ze Soči 2014 ukončil vloni závodní kariéru a dění v Pekingu sleduje jen v televizi. Přiznal, že byl zejména při úvodní disciplíně smíšených štafet nervózní. Přestože si občas vzpomene na své úspěchy, rozhodnutí skončit nelituje. S biatlonisty je dál v kontaktu a věří, že Markéta Davidová ještě zanechá v Číně velkou stopu.

"U Makule věřím, že ten její závod s velkým Z přijde. Nemyslím si ale, že by to měl být (páteční) sprint. Spíše ji letos vidím jako závodnici do čtyřpoložkového podniku, jakým je stíhačka nebo masák. Za ty roky ohromně vyzrála a udělala velký progres," řekl Moravec v rozhovoru s ČTK. "Kdyby to přišlo už ve sprintu, byl bych mile překvapený. Na druhou stranu je to ale pořád olympiáda a stát se může cokoliv," doplnil rodák z Letohradu.

Sedmatřicetiletý Moravec je s dvěma stříbry a jedním bronzem historicky nejúspěšnějším českým biatlonistou na olympijských hrách. Během kariéry přidal dalších šest medailí na mistrovství světa, v roce 2015 se stal se smíšenou štafetou světovým šampionem. Při pohledu na letošní olympijské hry v Pekingu je vnitřně smířený s tím, že závody jsou minulost.

"Vzpomínky na úspěchy nebo závody se občas objeví, ale svůj odchod jsem si dobře rozmyslel a jsem s ním srovnaný. Nejsem zklamaný, že tam nestartuju. Navíc ta sezona běží delší dobu a není to tak, že by olympiáda přišla hned. Vím, co to vše obnáší. A když vidím starší borce, kteří to tam nemají jednoduché, říkám si, že bych na tom asi nebyl o moc líp. I to byl důvod, proč jsem se takhle rozhodl," uvedl aktér 16 olympijských závodů.

Přesto netajil, že když usedl k televizi na úvodní závod smíšených štafet v biatlonu, pulzovala v něm nervozita. "Říkal jsem, že je to jako bych byl na startu," podotkl s úsměvem. "Doma je to sice jiná role, ale i tak si dovedu představit hodně věcí, co tam ti lidé cítí, jaké jsou tam podmínky nebo počasí. V těch těžkých situacích s nimi fakt soucítím," řekl Moravec.

I po skončení závodní kariéry je s bývalými kolegy v kontaktu. Před startem olympijských her v Číně si s některými volal, jinak zůstává během závodů u textových zpráv. "Píšu si třeba s fyzioterapeutem Romanem Karpíškem, který se snaží dělat atmosféru, když věci tak nejdou. Z bývalých závodníků se potkávám v Letohradu s Bouškem (Michalem Šlesingrem). Vedle toho u nás chodím občas trénovat i malé děti, takže se vídám s dalšími lidmi. Například s Jardou Soukupem jsem se ale třeba už dlouho neviděl," přiznal Moravec.

Vedle trénování dětí v letohradském oddílu se stal také ambasadorem výrobce kol a pomáhá kamarádovi s představením skialpinismu. "Jde o kurzy pro školy nebo lidi, kteří to chtějí poznat, ale nemohou si to až tak finančně dovolit. Když si někdo kupuje vybavení, tak třeba využít i to jejich staré. Zatím ale extra práci, která by byla od pondělí do pátku, nemám. Mám tenhle režim i proto, abychom se mohli s manželkou podělit o práci v rodině. Snažím se najít kompromis pro nás oba," vysvětlil Moravec.