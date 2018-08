Washington - Někdejší šéfové amerických výzvědných služeb v dopise ostře zkritizovali prezidenta Donalda Trumpa, který tento týden odebral bezpečnostní prověrku bývalému řediteli Ústřední zpravodajské služby (CIA) Johnu Brennanovi. V dopise, který zveřejnila americká média, Trumpovi vyčítají, že zneužil proces odebrání bezpečnostní prověrky jako čistě politický nástroj a že se tímto krokem pokouší potlačit svobodu slova. Pod text se podepsali bývalí vysoce postavení úředníci a ministři z řad demokratů i republikánů.

Mezi signatáři jsou například bývalý ředitel CIA a ministr obrany Robert Gates, exšéf CIA z éry prezidentů Billa Clintona a George Bushe George Tenet, bývalý armádní generál David Petraeus, který CIA vedl za prezidenta Baracka Obamy, či Leon Panetta, který v Obamově administrativě sloužil jako šéf CIA i jako ministr obrany.

"Shodli jsme se, že prezidentův krok vůči Johnu Brennanovi a hrozba podobným postupem vůči dalším bývalým vedoucím činitelům nemá nic do činění s tím, kdo by měl a kdo by neměl mít bezpečnostní prověrku a hodně co do činění s pokusem o potlačení svobody slova," stojí v dopise, který podepsala více než desítka bývalých vysokých představitelů rozvědek. "Nikdy dříve jsme se nesetkali s ním, že by přiznání či odebrání bezpečnostní prověrky sloužilo jako politický nástroj," píše se v textu dále.

Trumpovi kritici zdůrazňují, že bezpečnostní prověrka se uděluje a odebírá na základě jasně daných kritérií a ne na základě osobních animozit. "Použít bezpečnostní prověrku jako způsob, jak ztrestat politického oponenta, je jednoduše nemístný, i když samozřejmě připouštím, že prezident má plné právo to udělat," řekl v televizním rozhovoru pro stanici CNN další ze signatářů, bývalý šéf CIA a Národní agentury pro bezpečnost (NSA) Michael Hayden.

Trump své rozhodnutí odebrat Brennanovi prověrku zdůvodnil tak, že exšéf CIA zneužíval svého přístupu k utajovaným informacím, aby "zaséval chaos" do jeho administrativy. Kritiku, že se tímto způsobem pokouší umlčet své odpůrce, Trump odmítl. "Žádné ticho tady neexistuje. Pokud něco, tak jsou díky mně více slyšet... Spousta lidí vůbec neví, kdo to (Brennan) je, a teď je o něm slyšet," citovala Trumpa agentura Reuters.

Případ, kdy by prezident někomu odebral bezpečnostní prověrku, americké dějiny podle médií neznají. Mnozí upozorňují, že Trump v minulosti neodebral bezpečnostní prověrku ani svým bývalým poradcům, kteří byli usvědčeni ze lži. Například to neučinil ani v případě bývalého bezpečnostního poradce Bílého domu Michaela Flynna, který zamlčel své utajované kontakty s Rusy.