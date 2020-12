Bývalí náčelníci generálního štábu kritizují škrty v armádě

Praha - Bývalí náčelníci generálního štábu kritizují škrty v rozpočtu armády. Obávají se ztráty důvěry vojáků i spojenců z NATO a mají obavy o modernizaci armády. Reagovali tak na dnešní rozhodnutí Sněmovny při schvalování státního rozpočtu na příští rok.

Komunisté podmiňovali podporu státního rozpočtu tím, aby rozpočet ministerstva obrany byl proti návrhu o deset miliard korun nižší a tato částka byla přesunuta do rozpočtové rezervy. S jejich podmínkou menšinová koalice ANO a ČSSD nakonec souhlasila. KSČM poté hlasovala pro schválení rozpočtu. Zástupci ANO i ČSSD v uplynulých dnech slibovali, že na podmínku KSČM nepřistoupí. Argumentovali nutností modernizace armády a tím, že by peníze vzali vojákům, kteří jsou chváleni za pomoc se zvládáním koronavirové krize.

Proti hrozbě škrtů v armádním rozpočtu se již v létě důrazně postavili bývalí náčelníci generálního štábu. Reagovali na tehdejší debatu o snížení výdajů na obranu a o realitě dosažení závazku ve výši dvou procent HDP, jak Česko slíbilo v NATO.

Dnešní rozhodnutí Sněmovny kritizují. "Rozpočet armády je jako domino. Když shodíte jednu kostku, začne se celý plán hroutit. To ohrozí akceschopnost armády. Dnešní zkrácení rozpočtu rozbije celý proces modernizace," uvedl bývalý náčelník generálního štábu a vysoký představitel NATO Petr Pavel. Rozhodnutí považuje za podraz na české vojáky i spojence a za oslabení bezpečnosti v době krize.

Další bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý schválení nižšího rozpočtu označil za komplikaci. Varuje zejména před narušením důvěry vojáků, kteří věřili slovům předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) a dalších vládních politiků. Až někdo bude podle něj opět vojákům něco slibovat, vojáci jim nebudou věřit a budou očekávat, že až budou opět "politici zatlačeni ke zdi", opět armádu obětují.

Snížení rozpočtu bude podle Šedivého pozorně sledováno i v NATO. "Důvěra v Českou republiku jako takovou se zase sníží," poznamenal. Obává se také, že se zpomalí a rozbije plánovaná modernizace armády. Poukázal na slova ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO), že investice na příští rok jsou z velké části již smluvně zavázány. Šedivý proto očekává, že úspory budou muset směřovat i do provozních výdajů a zpomaleny proto budou například nábory.

"Z mého pohledu je to velice nešťastné řešení, protože na ministerstvu obrany se dlouhodobě plánuje a pokud tyto finanční prostředky byly zapojeny do investičních prostředků, tak to ministerstvu obrany bude chybět," poznamenal. Nemá důvěru v to, že se odebraných deset miliard začleněných do rozpočtové rezervy ještě někdy armádě vrátí.