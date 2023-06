Bývalá topmodelka Pořízková sepsala svůj příběh, knihu křtila v Brně

Brno - Někdejší topmodelka českého původu Pavlína Pořízková, která v 80. a v 90. letech plnila titulní strany lifestylových časopisů v USA i v Evropě, nechala v knize s názvem No Filter (Bez příkras) nahlédnout do svých vzpomínek i úvah o situacích, které ji v životě potkaly. Včetně toho, že ji manžel Ric Ocasek vydědil krátce před rozvodem, který už kvůli jeho náhlému úmrtí v roce 2019 nestihli. Poté dopadla psychicky na dno. Dnes knihu, která vyšla v českém překladu z loňského anglického originálu, pokřtila v Brně.

V knihkupectví Dobrovský, kam přišla v bílých letních šatech, na ni čekaly desítky příznivců. Vzpomínala na dětství v Československu, na život modelky i na chvíle, kdy její manžel zemřel. "Byla to pro mě strašná rána, proto jsem se rozhodla na instagramu otevřít srdce. Byla jsem strašně sama a strašně smutná. Hledala jsem někoho, kdo by mě slyšel, a říkala jsem si, že je na světě víc žen, které jsou taky samy a co taky trpí," řekla Pořízková. Když dostala nabídku napsat knihu, tak ji to inspirovalo a pustila se do toho. "I když jsem na to měla jen tři měsíce," připomněla Pořízková.

Přestože se život modelek točí okolo fotografií a filmování, tak v knize, kterou vydalo nakladatelství Jota, není žádná s výjimkou jediné na obálce.

Život jí připravil momenty slávy a úspěchy i chvíle, kdy na tom byla špatně. Už tři roky po narození jí opustili rodiče, když v roce 1968 emigrovali bez ní do Švédska a odjet za nimi mohla až o šest let později. Také se rozvedli, takže její dětský život nebyl jednoduchý. Ale když dostaly její fotografie západní modelingové agentury, život se jí převrátil. V 19 letech, v roce 1984 se objevila na titulní stránce módního časopisu Sport Illustrated, o pět let později uzavřela smlouvu s kosmetickou společností Esteé Lauder. Lidé ji vídali v časopisech, v reklamách i ve filmu. V roce 1992 ji časopis Harper´s Bazaar zařadil mezi deset nejkrásnějších žen světa.

Štěstí i smutek jí přineslo její téměř třicetileté manželství s americkým rockerem Ocaskem, který byl o 21 let starší a s nímž má dva syny. Několik měsíců ale směřovali k rozvodu. Zůstávali ale v kontaktu, dokonce si podle informací v předmluvě chtěli pořídit byty blízko sebe, aby to měli synové jednodušší. Ocasek však do závěti napsal, že ho Pořízková opustila, čímž ji vydědil. Až soud jí nakonec dal za pravdu a část dědictví jí přiřkl. V současnosti se o Pořízkové natáčí filmový dokument.