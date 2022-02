Bývalá krasobruslařka Wittová by po aféře Valijevové zvýšila věkový limit

Peking - Bývalá německá krasobruslařská hvězda Katarina Wittová by pro účastníky olympiád zvýšila věkový limit, který je nyní 15 let. Prohlásila to v reakci na dopingovou aféru kolem patnáctileté Kamily Valijevové na hrách v Pekingu.

"Možná by se na světové olympijské scéně mělo startovat až od osmnácti," napsala zlatá medailistka z her v letech 1984 a 1988 na facebooku. "Patnáctiletí patří na olympiádu mládeže, proto také byla založena," dodala Wittová.

Valijevová měla v prosinci pozitivní test na zakázaný trimetazidin, ale výsledky byly zveřejněny až poté, co minulý týden na olympiádě Pekingu pomohla Rusku ke zlatu v soutěži družstev.

Proti jejímu dalšímu startu na hrách, kde měla všechny kontroly negativní, se neúspěšně odvolala WADA i Mezinárodní olympijský výbor. Sportovní arbitráž CAS rozhodla ve prospěch ruské reprezentantky.

Šestapadesátiletá Wittová se obává, aby si rychlý úspěch mezi dospělými nevybral na Valijevové daň. "Už dlouho přemýšlím nad tím, proč patnáctileté, šestnáctileté Rusky zazáří na hrách a poté zmizí. Často se zdravotními problémy," uvedla.

"Nebylo by lepší ty děti nechat dospět? Proč by měly být pod tlakem, aby v útlém věku rychle zvládly nejtěžší skoky a byly dostatečně ohebné jen proto, že jim utíká čas?" přidala čtyřnásobná mistryně světa.

Wittová první olympijské zlato na hrách v Sarajevu v roce 1984 vyhrála v osmnácti letech. První medaili z velké akce získala o dva roky dříve na mistrovství světa v Kodani, kde obsadila druhé místo.