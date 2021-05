Byty v Česku od roku 1998 zdražily víc než čtyřnásobně

Praha - Ceny bytů v Česku od roku 1998 do konce roku 2019 vzrostly v průměru 4,25krát. Nejvíce ve Středočeském kraji, 5,25krát, naopak v Ústeckém kraji ani ne dvojnásobně. Míra inflace ve stejném období stoupla o 59,8 procenta. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

"Trh s bytovými nemovitostmi vznikal v České republice postupně od 90. let poté, co se vymanil z různých regulatorních omezení. Devadesátá léta byla obdobím zvýšené, zpočátku až pádivé inflace, a to samé platilo i pro ceny bytových nemovitostí. Pro jejich vývoj ale neexistuje žádná spolehlivá statistika," uvedl ředitel odboru statistiky cen ČSÚ Jiří Mrázek. Data má podle něj ČSÚ až od roku 1998, kdy se růst cen bytů vlivem hospodářské recese zastavil.

Od roku 1998 nastaly podle ČSÚ tři výrazné vzestupy cen. První vyvrcholil v polovině roku 2003 v souvislosti se vstupem do Evropské unie v květnu 2004. "Souvisel s očekáváním zájmu zahraničních kupců o české nemovitosti. Ve třetím čtvrtletí 2003 byly průměrné ceny bytů proti roku 1998 více než dvojnásobné," doplnil Mrázek.

Po jistém zklamání podle něj začaly ceny od roku 2005 opět rychle růst. Vezly se na vlně celosvětového ekonomického růstu a optimismu. Od předchozího vrcholu v roce 2003 do roku 2008 vzrostly zhruba o tři pětiny, proti roku 1998 byly více než trojnásobně.

"Koncem roku 2008 přišla světová finanční krize, která byla i krizí hypotečního trhu. Nevyhnula se ani České republice, kde ceny bytů do konce roku 2009 klesly o 18,1 procenta. Poté nastala stagnace trvající zhruba tři roky," uvedl dále Mrázek.

Následně začaly ceny opět růst, nejdříve v průměru o 3,5 procenta ročně, od roku 2016 do konce roku 2019 zdražování zrychlilo na průměrných 10,7 procenta za rok. "Daty pro srovnatelné statistiky za rok 2020 již ČSÚ nedisponuje, ale z jiných dostupných údajů je zřejmé, že růst cen bytů pokračoval," podotkl Mrázek.

Ceny bytů za posledních 21 let rostly v průměru o sedm procent ročně. Stavební pozemky zdražovaly v průměru o 5,2 procenta, ceny rodinných domů se zvyšovaly průměrně o 4,6 procenta za rok.

Z jednotlivých krajů za středními Čechami stouply ceny bytů nejvíce v Moravskoslezském, Plzeňském kraji a na Vysočině, zhruba 4,7krát. Naopak za Ústeckým krajem s růstem cen o 93 procent následovaly Liberecký kraj (3,7krát), Pardubický, Jihomoravský a Karlovarský kraj, kde ceny stouply 3,8krát.

"Zmíněné rozdíly však nelze přeceňovat. Například Moravskoslezský kraj měl výchozí ceny bytů koncem 90. let nízké, neboť zde po končící ekonomické transformaci panovala vysoká nezaměstnanost. Rostoucí atraktivita Středočeského kraje souvisí spíše s atraktivitou stále širší pražské aglomerace a jejího okolí v posledních dvou dekádách," dodal Mrázek.