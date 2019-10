Být jako kapitán proti Messimu je nepopsatelné, řekl Souček

Praha - Záložníka fotbalistů Slavie Tomáše Součka mrzelo, že si jeho tým ve třetím utkání základní skupiny Ligy mistrů nedokázal po vyrovnaném průběhu hry proti favorizované Barceloně připsat ani bod a prohrál 1:2. Ze zápasu si ale odnesl i mimořádný zážitek, když před výkopem jako kapitán Pražanů stanul po boku svého protějšku Lionela Messiho.

"Je to krásná vzpomínka. Být jako kapitán proti Messimu je nepopsatelné. Nevím, jestli jsem si to někdy vysnil. Za to jsem hrozně rád, že jsme tam takhle stáli," řekl novinářům Souček.

Argentinský útočník a tahoun katalánského celku se na výhře svého celku podílel úvodní brankou a centrem na zadní tyč, po němž si Olayinka nešťastně vstřelil vlastní branku.

"Když měl balon, tak to smrdělo po gólu nebo po šanci. To, co jim dokáže vytvořit, je neuvěřitelné. On jim dělá celou hru. Když má balon, natáhne na sebe jednoho dva hráče, někoho obehraje anebo někoho pošle samotného na bránu. Není divu, že je s Ronaldem nejlepší na světě," konstatoval Souček.

Zápas s katalánským gigantem si užil. "Bylo to skvělé. Barcelona je nejlepší tým na světě a my si to s nimi rozdáme na férovku a takhle to dopadne. Hrajeme s nimi vyrovnaný fotbal. Všichni na ně koukáme v televizi a užíváme si každý zápas, který hrají. A teď jsme je potkali na hřišti a dokázali jsme se jim vyrovnat. V takové konfrontaci je to pro každého krásná vzpomínka, zážitek, ale jenom chybí to vyvrcholení," uvedl čtyřiadvacetiletý český reprezentant.

"Je neuvěřitelné hrát s Barcelonou takový vyrovnaný zápas nebo je možná i předčít ve hře, ale zase je to bez bodu jako s Dortmundem. Na ten zápas budeme po čase vzpomínat v dobrém, ale teď nás mrzí, že bod, nebo výhra nepřišly," prohlásil Souček.

Hlavním rozdílem byla podle něj produktivita. "Co jsem slyšel, tak jsme je přestříleli. Vybavuju si hrozně moc šancí, náznaků, co jsme měli ve vápně. Posledních deset minut jsme je prakticky zatlačili. Chybí k tomu body. Když chceme s těmihle týmy uspět, tak potřebujeme proměnit skoro každou šanci a my proměníme jednu z šesti," mrzelo rodáka z Havlíčkova Brodu.

Červenobílým podle Součka chybí klid v koncovce. "V lize jsme klidnější, ale tady je to Liga mistrů. Když někdo vidí, že má šanci dát gól, tak třeba zpanikaří, nebo se to snaží zahrát co nejrychleji. Potřebujeme víc klidu. Je to ale i hodně o zkušenostech. Každý soupeř má desítky startů v těchto sférách. My jich máme sotva deset. Do dalších zápasů se potřebujeme zklidnit a když dáme góly, uděláme i body," věří Souček.

Těší ho, že Slavia po remíze 1:1 na Interu Milán a domácí prohře 0:2 s Dortmundem předvedla další povedený výkon."Je to pozitivum pro nás pro všechny. Jsme hrozně rádi, že se vyrovnáme anebo že předčíme tyhle týmy. To nás hrozně těší. Musíme si z toho vzít jen to nejlepší," řekl Souček.

"Je skvělé pro nás, že tady ty týmy proti nám zdržují v posledních minutách, že se bojí o výsledek, zakopávají to do autu. To je něco úžasného, ale když se někdo koukne na tabulku, nikdo to neví, nikoho to nezajímá a máme jenom bod," uvedl slávistický odchovanec.

Přestože jsou červenobílí ve skupině s jedním bodem poslední s tříbodovou ztrátou na Inter a Dortmund, cílem je i nadále vybojovat třetí pozici, které zajišťuje postup do jarní fáze Evropské ligy. "Inter vyhrál nad Dortmundem a třetí místo nám zkomplikoval, ale máme před sebou tři zápasy. Se všemi jsme hráli vyrovnané zápasy a věřím, že s nimi budeme hrát stejně aktivně. Je potřeba, aby se to už přiklonilo na naší stranu," prohlásil Souček.