Byt běloruské opoziční vůdkyně Cichanouské a uvězněného blogera jde do dražby

Minsk - Běloruské úřady se rozhodly "kvůli dluhům" vydražit byt manželů Cichanouských. Opoziční vůdkyně Svjatlana Cichanouská v současnosti žije v litevském exilu, zatímco její manžel, bloger Sjarhej Cichanouski, je ve věznění, kam ho uvrhl autoritářský režim Alexandra Lukašenka.

"V tomto bytě jsme se Sjarhejem a našimi děti prožili mnoho dobrých a radostných dnů. I když se nás snaží zbavit rodiny, lásky a vzpomínek, tak jim to nevyjde," okomentovala chystanou dražbu Cichanouská. "Režim poklesl až k tomu, se se dopouští rabování a banditismu. Je vidět, v co se mění politici, kteří ztratili legitimitu: aby přežili, tak páchají válečné zločiny, zavírají nevinné do vězení, jejich děti posílají do sirotčinců a kradou (cizí) vlastnictví," zdůraznila podle opozičního serveru Naša Niva.

Pokud byt získá někdo z představitelů režimu, umí si představit, jak se mu bude žít "jako hostovi" u opozičníků. Sousedé a všichni lidé v okolí podle ní totiž dobře vědí, komu byt ve skutečnosti patří.

Třípokojový byt o rozloze 66 metrů čtverečních ve zjevně neopraveném a nezatepleném panelovém domě na minské třídě Nezávislosti podle katastru patří manželovi Cichanouské. Vyvolávací cena činí v přepočtu téměř 1,9 milionu Kč. Dražba má začít 6. března, dodal portál.