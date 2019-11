Byly tam chybičky, ale nepoložili jsme se, ocenil tým trenér Říha

Helsinky - Čeští hokejisté si opět po dvou dnech vysloužili slova chvály ze strany trenéra Miloše Říhy staršího. Přestože v napínavém utkání proti mistrům světa Finům viděl i nedostatky, ocenil hráče za to, jak se drželi stanovené taktiky a jak přes nepříznivý vývoj dokázali zápas otočit.

"Samozřejmě tam byly i chybičky. Jsou tam některé věci, které je potřeba zlepšit. Ale Finové mají tu kostru vlastně tři roky pospolu... Vědí, co dělat, jak si mají najíždět, my jsme to však eliminovali. A myslím, že vedle těch pár věcí neměli zase až takové šance, i když tam některá přečíslení byla," řekl Říha v rozhovoru s novináři.

Velkou péči během předzápasové přípravy věnoval s celým týmem finským přesilovkám. A přes dlouhou hru ve třech Češi v oslabení neinkasovali. "Ubránili jsme to a byli jsme disciplinovaní v tom, co jsme si řekli. Přesně jsme plnili, co jsme měli. A Finové, kteří dali minule Rusům dva góly po nacvičených signálech, najednou nevěděli. Naši kluci na to skvěle zareagovali," ocenil Říha.

Důležité pro vývoj bylo z jeho pohledu ustát nástup Finů. "Protože loni jsme ho neustáli. Myslím, že se nám to podařilo. Měli jsme tam i dvě tutové šance do prázdné brány, ale znovu se nám zopakoval ten nedůraz v předbrankovém prostoru, jak tomu bylo i minule se Švédy," podotkl Říha.

"Ale musím říct, že kluci jinak plnili to, co jsme si řekli, což je nesmírně důležité. Zase jsme taktiku trošku změnili, protože Finové jsou jiní než Švédové. Zachytal nám výborně brankář a ani za stavu 1:2 jsme se nepoložili. Naopak si myslím, že v tom závěru jsme byli trošku lepší," doplnil Říha.

Sílící tlak vyústil ve vyrovnání Tomáše Filippiho na 2:2 až v čase 58:51 při hře bez gólmana. "Těsně předtím jsme říkali klukům, že už budeme vytahovat oba hráče na druhou modrou čáru, ne pouze jednoho, a že musí přijít dlouhá přihrávka, protože s tou měli Finové problém v celém zápase. Škoda jen, že my jsme ji nevyužívali celkově o něco víc," řekl Říha.

Esem v rukávu se na nájezdy ukázal bek Jakub Krejčík, který skvěle proměnil, zatímco ofenzivní hvězdy jako Jan Kovář či Michal Řepík selhali. "My jsme už tu sestavu na nájezdy měli napsanou před dvěma dny," smál se Říha. "Já sice čekal daleko víc od těch útočníků, daleko lepší to zakončení, ale ty útočníky už asi soupeři znají. Místo toho přijel obránce, kterého nikdo nečekal. A Kuba to udělal bravurně," chválil Říha.

Stejně tak měl slova uznání i pro srážce branky Marka Langhamera. "Myslím, že ta jeho jistota byla vidět. A když mužstvo tu jistotu cítí, tak hraje úplně jinak. Marek podal skvělý výkon, stejně jako už v minulém utkání Roman Will. To byly naše jistoty. I v té přesilovce Finů pět na tři řešil všechno naprosto jistě. Tam není, co k tomu víc říct," uvedl Říha.

Poslední překážkou v turnaji budou v neděli Rusové. Čechům stačí k jistotě celkového prvenství dva body. "Dneska vyhráli v nájezdech, budou odpočatější, byli dnes horší než ten minulý zápas, ale zápasy ČR - Rusko mají vždy takový náboj... Rusové budou chtít určitě vyhrát. Taktiku zvolíme i podle toho, že ten jejich tým není tolik zkušený a organizovaný. A zvolíme ji na to, abychom ten zápas i turnaj vyhráli," prohlásil Říha.