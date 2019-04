Znojmo - Kouč Miloš Říha byl po úvodním zápase v přípravě na květnové mistrovství světa spokojený s tím, jak mužstvo plnilo stanovené pokyny. Jeho svěřenci vedli nad Rakouskem už v 10. minutě 2:0, ale žádná kanonáda se nakonec nekonala. Šedesátiletý kouč po vítězství 3:1 upozornil, že na řadě hráčů byla patrná dlouhá pauza od posledního duelu v klubovém dresu.

"Bylo to první utkání a bylo vidět, že někteří hráči dlouho nehráli, ale musím pochválit, že mužstvo zareagovalo na to, co jsme říkali. Rakušané velmi dobře bruslili, napadali nás až za bránou třemi hráči. My jsme z toho po první třetině velmi dobře vycházeli. Měli jsme šance a dali jsme góly," hodnotil utkání Říha.

Český tým získal díky gólům Davida Tomáška a Lukáše Kloka rychlé vedení, ale pak se skóre dlouho nezměnilo. Až v 53. minutě zvýšil Tomáš Fořt. "Druhá třetina byla v tomto o něco slabší, protože už jsme to komplikovali," prohlásil Říha.

"Jednoduchá přihrávka přes opěrný bod a do šířky už nám tolik nevycházela, protože jsme chtěli ještě něco vymyslet. Chtěli jsme to dávat do prázdné brány a jednoduchost v útočném pásmu nám chyběla. Splnili jsme ale práci do obrany a kromě toho gólu toho Rakušané moc neměli," konstatoval Říha.

Mrzel ho jen inkasovaný gól v 58. minutě, kdy před debutujícím gólmanem zůstali osamoceni dva hráči soupeře a Fabio Hofer snížil na 1:3. "Tam byla obrovská chyba. Byl už i špatný led. Vždy od desáté minuty se tahal puk i nohy trošku hráčům zpomalily. Měli jsme puk dát rychleji. Říkali jsme, aby to posouvali rychleji ven, ale to se stane. Nemůžeme to vyčítat jako až takovou chybu," řekl Říha.

V průběhu utkání zasáhl do sestavy tím, že z druhé formace do první posunul Tomáška místo Michala Řepíka. "Nesedělo mi to a připadalo mi, že se ta první trápí. Byl to krátký čas, ale myslím, že to pomohlo," podotkl Říha.

Brankou a asistencí se v utkání předvedl debutant Tomáš Fořt. "Oni jsou tady od toho ti kluci, kteří přijdou, aby se ukázali. To je jeho parketa, i ve Zlíně to dostane mezi kruhy a umí to dohrát," prohlásil Říha a byl rád, že zafungovaly i taktické pokyny.

"Hlavně poslouchá. My jsme jim říkali, že už do rohů nemají chodit a mají zůstat v předbrankovém prostoru, protože Rakušané už byli aktivní a chodili za námi ve čtyřech," doplnil kouč.

Pochvaloval si atmosféru s více než čtyřmi tisíci fanoušků v Nevoga Areně. "Lidi byli fantastičtí. Byl to zase takový svátek hokeje pro Znojmo a pro hráče také," dodal Říha, jehož tým čeká s Rakouskem odveta v sobotu v Linci.