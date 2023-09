Bylo to super, shodli se po úspěšné spolupráci bratři David a Ondřej Kašovi

Litvínov (Mostecko) - Po zranění mladšího Davida se bratři Kašovi dočkali společné premiéry v barvách hokejistů Litvínova až ve 2. kole doma proti Plzni a výrazně se podíleli na výhře 4:2. Letní akvizice ze Sparty David se pod ni podepsal dvěma góly a dva body si připsal také zkušenější Ondřej, jenž se rozloučil s NHL poté, co v minulé sezoně vinou zdravotních problémů sehrál za Carolinu jediný zápas. Zaznamenal gól a asistenci. V rozhovoru s novináři po utkání si oba pochvalovali podařený večer.

"Užili jsme si to super. Atmosféra na stadionu byla výborná. Měli jsme tady skoro celou rodinu. Byla to pecka. Tři body doma, pro nás jsou strašně důležité," řekl sedmadvacetiletý Ondřej Kaše, který už nechyběl v sestavě v úvodním kole při prohře v Pardubicích 1:5. "Parádní atmosféra. Byly tam samozřejmě chvilky, kdy je na čem ještě dost pracovat. Ale my jsme si řekli, že chceme za každou cenu tři body. Uspěli jsme a teď se budeme soustředit na další zápas," doplnil o rok mladší David.

Ondřej, který má na kontě v NHL za Carolinu, Anaheim, Boston a Toronto včetně play off téměř tři stovky zápasů, nejdříve v 9. minutě zaznamenal přihrávku u branky sourozence na 2:0. Ve 24. minutě trefou v přesilovce zvýšil na 3:1 a jeho gól byl nakonec i vítězný. David, jenž sehrál v NHL sedm utkání za Philadelphii, ještě pečetil výsledek při power play do prázdné branky.

"Myslím, že to bylo dobré. Ze začátku to bylo prvních deset minut takové rozházené, ale pak si myslím, že to docela klapalo. Bylo to rozdělené i oslabeními a přesilovkami, pět na pět se moc nehrálo. Ale myslím, že můžeme být spokojení," hodnotil Ondřej sourozeneckou spolupráci.

V úvodu utkání hru přerušily i dvě opravy vychýleného plexiskla. "Určitě je to rozhození, protože jsme všichni na zápas nažhavení. Bylo to dlouhé, ale pro oba týmy stejné," podotkl Ondřej.

"Hráli jsme spolu zápas asi po deseti letech. Nick (Hlava) to výborně doplňoval, obránci taky, Matej (Tomek) zachytal výborně. Celý tým paráda. Kluci v oslabení taky odvedli kus práce. Celý tým se na tom podílel a věřím, že to tak půjde dál," doufal David.

Před utkáním si dali společný oběd. "Řekli jsme si pár věcí, jak bychom si to představovali, co od sebe očekávat. Důležité je si říct pravdu, aby další střídání bylo lepší," uvedl David. V zápasech před sezonou spolu nestihli nastoupit ani jednou. "Chtěli jsme si to vyzkoušet už v přípravě, ale v dnešním zápase to vypadalo, že to šlo i bez toho. Jsem spokojený," doplnil útočník, který po návratu ze Severní Ameriky strávil poslední dva roky v pražské Spartě.

V litvínovském klubu působí i jejich otec Robert jako hlavní kouč dorostu. "Taťka je trošku kritičtější, protože to hrál. Mamka to spíš musela mírnit. Rodičům patří velký dík, jak nás vychovali," podotkl David, který se ale v zápase více soustředil na sebe než podporu blízkých. "Je nás tady víc hráčů z regionu, budou chodit rodiče a známí. Já se na to úplně nesoustředím, chci za šedesát minut na ledě odvést co nejvíc práce pro tým," dodal.

Ondřej si k tomu užil gólovou radost na ledě poprvé od 17. března 2022, kdy skóroval za Toronto proti Carolině. "Já jsem vlastně rok a půl nehrál. Vůbec jsem neřešil, jestli dám, nebo nedám gól. Důležité jsou tři body. Jestli jsme dal gól já, brácha nebo Suky (Matúš Sukeľ), Kudrnka (Andrej Kudrna), je úplně jedno," těší se z jiných hodnot konečně uzdravený forvard.

Nechybělo mnoho a mohl být na kontě dvě trefy on místo bratra. "Byl trochu nervózní, když jsem jel na prázdnou bránu, že mu to ještě budu nahrávat, ale nakonec jsem to tam uklidil sám," usmíval se David.