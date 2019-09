Bylo to se štěstím, ale počítá se, řekl Pavlík k vítěznému gólu

Pardubice - Šťastnou brankou v přesilové hře rozhodl obránce Filip Pavlík o výhře Hradce Králové ve východočeském derby na ledě Pardubic 2:1. Ve 33. minutě si jeho přihrávku na Lukáše Cingela srazil do vlastní branky obránce Dynama Juraj Mikuš. Pavlík byl šťastný, že Mountfield v bojovném utkání získal všechny tři body.

"Bylo to těžké derby. Hodně lidí, hodně se fandilo a hrál se rychlý hokej. Myslím, že z obou stran to byl pohledný zápas nahoru dolů. Můžeme být spokojení, že jsme vyhráli," řekl novinářům Pavlík.

"Viděl jsem tam Lukáše Cingela před brankou, chtěl jsem mu to přihrát, ale trefil jsem protihráče asi do kolena a on to kopl do brány. Takže to bylo se štěstím, ale gól se počítá, takže super. Můžeme být rádi, že se to k nám takto přiklonilo," usmíval se Pavlík.

Potěšilo jej, že rozhodl souboj s rivalem a zařídil třetí výhru Hradce Králové z posledních čtyř duelů s Dynamem v extralize. "Vždycky má derby takový větší náboj, hodně se o tom mluví už týden dopředu, takže je to více emotivní," prohlásil sedmadvacetiletý zadák.

Mountfield měl v Pardubicích převahu i ve třetí třetině, dokonce výrazně hrozil i při přesilové hře domácích. "Bohužel jsme z toho nevytěžili třetí gól, to byla škoda. Mohli jsme být klidnější. Ale i když jsme ho nedali, tak si myslím, že jsme to potom odehráli dobře," podotkl Pavlík.

Hradec v závěru ubránil těsné vedení a podle střelce vítězné branky se poučil z pátečního vystoupení doma proti Plzni, kdy při výhře 6:5 inkasoval v závěru během sedmi minut a 33 sekund tři branky. "Museli jsme si dát pozor, s Plzní nás to mohlo stát body. Nemohli jsme to dopustit," uvedl Pavlík.

Na ledě byl u obou střelených branek svého týmu, protože v 17. minutě otevřel skóre jeho spoluhráč z obranné dvojice Mislav Rosandič. "Už od loňska spolu nastupujeme a víme, co od toho druhého čekat. Relativně dobře se doplňujeme. Hrajeme útočnější hokej," pochvaloval si.

Pavlík byl se sedmi střeleckými pokusy na branku soupeře nejaktivnějším hráčem utkání. "Něco máme nacvičené, různé signály, takže jsme rádi, že nám to vychází. Trénujeme to, jsme rádi, že jsou z toho šance. Když z toho budou padat góly, tak to bude hezčí," dodal Pavlík.