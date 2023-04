Bylo to o jedné takové střele, řekl autor vítězné trefy Hradce Okuliar

Ostrava - Po 577 minutách a 53 sekundách rozuzlil slovenský útočník Oliver Okuliar nejdelší sérii v historii české extraligy a zajistil hokejistům Hradce Králové historicky první účast ve finále. Vybruslil si s pukem v přesilové hře mezi kruhy, střelou přes obránce Mária Grmana překonal Aleše Stezku a zařídil v rozhodujícím sedmém semifinále v čase 78:04 výhru 2:1 v prodloužení. Do nastavení duel dospěl v sérii popáté a potřetí se v něm radovali Východočeši, kteří při čtvrtečním nejdelším utkání v dějinách domácí nejvyšší soutěže (138 minut a 51 sekund) definitivně ztratili vedení ze 3:0 na zápasy.

"Jsem za to nesmírně rád, všichni lidé v klubu a okolo si to za svoji práci zaslouží. Jsme velmi rádi, že se nám to povedlo. Z gólu jsem měl samozřejmě velkou radost, člověk už neměl moc sil, a proto ani nebylo tolik šancí. Bylo to o jedné takové střele, která se mi nakonec povedla. O to samé se pokoušeli i oni," řekl Okuliar po utkání novinářům.

Měl z vítězné branky ohromnou radost, ale za životní se ji zdráhal označovat. "Nevím, je mi 22 let. Uvidíme, kde budu ještě hrát. Ale nesmírně si gólu vážím, v mém srdíčku bude hodně dlouho," prohlásil Okuliar. Mountfield dokonal postup až na čtvrtý pokus, ale hradečtí hráči věřili tomu, že Vítkovicím už čtvrtý úspěch za sebou nedovolí. "Kdybychom tomu nevěřili, asi bych tu teď s vámi nestál," usmál se odchovanec Trenčína.

V nohách měli hráči před jeho brankou s nastaveným časem místo sedmi utkání prakticky devět a téměř další dvě třetiny. Sil podle Okuliara ubývalo. "Moc jsme jich už neměli, ale to oni také ne. Bylo to už jen o vůli a o štěstí. Stejně jako před sérií jsme věděli, že to bude fifty fifty, tak i před sedmým zápasem tomu bylo tak," prohlásila loňská posila Východočechů z finského celku SaiPa Lappeenranta.

Hradec Králové v utkání ubránil čtyři oslabení a sám ve své jediné přesilové hře udeřil. "Vítkovice hrály po celou sérii přesilovky lépe, my jsme si jí pomohli jenom jednou. Nehráli jsme je bůhvíjak, ale nakonec jsme z přesilovky dali vítězný gól," podotkl Okuliar.

Dokázal prostřelit Stezku, který Východočechy v celé sérii trápil. "Bylo to proti němu těžké. Má podepsaný kontrakt do NHL. Asi zaslouženě," zmínil Okuliar námluvy opory Vítkovic se Seattlem. "Klíčový byl na druhé straně i náš gólman. Oba dva jsou velký gólmanský kalibr. Klobouk dolů před nimi. Nás držel Machy (Matěj Machovský) i Kivi (Henri Kiviaho), na druhé straně to samé v podání Stezky a Klimeše. Ukázalo se to i na výsledcích, všechny byly o gól."

V úterý začnou Hradečtí doma boj o zlato proti Třinci, který bude útočit na svůj čtvrtý triumf za sebou. "Bereme s pokorou to, co se nám povedlo, protože jedna série je ještě před námi. A Vítkovice si zaslouží velký hold. Za způsob, jakým hrály a v jakém stylu se vrátily zpět do série. O všem rozhodl jeden gól," konstatoval.

Dvakrát za sebou v dlouhých prodlouženích Mountfield zápasy ztratil, tentokrát se naopak radoval. "Nikdy to není jednoduché, pokud přijdete do postele o půlnoci a s tím, že z předchozího zápasu jsme přijeli ve tři ráno. Energie není moc, navíc po porážce. Ale klobouk dolů před každým za to, jak si sáhl na své dno. Bylo složité všechno to ustát. Hokej je takový, že nikdy dopředu nevíte, co se může stát, a hrana mezi štěstím a neštěstím je strašně tenká. Starší hráči nás vždycky povzbuzovali a připomínali, že je to všechno o jednom gólu. Tak ať si to někdo z nás vezme za své," podotkl.

Věří, že na finále týmu zbylo dost sil. "Ale já věřím, že se s tím vypořádáme a půjdeme do série čerství. Třinec taky hrál na sedm zápasů. Bude to náročné, play off stojí síly," řekl Okuliar, jemuž hned při zmínce finálového soka vyskočilo v paměti hlavně jedno jméno.

"Daniel Voženílek, protože mě zranil," připomněl zákrok, po kterém byl od začátku ledna na šest týdnu mimo hru. "Je to urputný tým, dobrý do defenzivy. Získal tři mistrovské tituly po sobě," dodal Okuliar.