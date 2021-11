Bylo to krásný, vychutnal si návrat do Litvínova nebývale nervózní Růžička

Litvínov - Po téměř 32 letech se Vladimír Růžička představil v barvách mateřské Litvínova a velký comeback si vychutnal výhrou v duelu 24. extraligového kola nad Mladou Boleslavi 5:0. Převzal post hlavního kouče po Slovákovi Vladimíru Országhovi a při premiéře si bývalý útočník připsal jako první v historii jubilejní 1000. odkoučovaný zápas v základní části extraligy.

"Tisící utkání to bylo, ale já jsem to ani moc neřešil. Spíš to, že je to první zápas na střídačce Litvínova. Je to hokejové město a určitě jsem nechtěl zklamat fanoušky, kteří v Litvínově fandí. Je jich je hodně. Jsem rád, že jsme to zvládli," řekl po utkání Růžička, který naposledy nastoupil za Litvínov 5. ledna 1990.

Pak zamířil mistr světa z roku 1985 do Edmontonu a před Boston a Zug zakotvil na dlouhá léta ve Slavii. Od roku 1994 do konce sezony 2014/15 nejdříve jako hráč a pak hlavní kouč a přitom i generální manažer. Olympijský vítěz z Nagana pak vedl i Chomutov a Hradec Králové, v této sezoně začal kouč mistrů světa z let 2005 a 2010 v prvoligové Kadani.

"Musím říct, že odtrénováno mám hodně a nevím, s čím bych to srovnal. Ale jsem poprvé na střídačce doma v Litvínově... Chtěl jsem, abychom uspěli a abych nezklamal fanoušky, kteří mi v Litvínově fandí. A myslím, že jich je jich dost. Asi jsem ještě nikdy nebyl na střídačce tak nervózní jako dneska. Ještě víc, než když jsem trénoval národní mužstvo, což je divný," popsal své pocity.

"Když jsem sem jezdil jako trenér nebo hráč hostů, tak to bylo jiné. Teď se vybaví člověku, jak sem na zimák chodil, jak tady dělal první kroky, jak jsem začal hrát první zápasy za áčko. Táta stál vždycky naproti. Jak tady vlezu na led, tak ho tam vidím stát. Na trénincích i v zápase. Na to se nedá nikdy zapomenout," prohlásil Růžička.

Průběh utkání v něm vyvolal další vzpomínky. "Měl jsem úplně mrazení na zádech za stavu 4:0, když fanoušci pod hodinama začali skandovat: 'Dejte jim bůra.' To už je taková klasika v Litvínově. Měl jsem před očima, jak jsme tady hráli s Rosim (Petrem Rosolem), Arnoldem Kadlecem, Jordanem Karagavrilidisem, Mirou Kapounem, Ondrou Weissmannem a všemi těmi hráči, kteří to tu prošli. Krásný to bylo," doplnil Růžička.

Byl rád, že má premiéru za sebou. "Týden před zápasem, když jsem usínal, tak jsem pořád o tom zápase přemýšlel. Včera už to bylo parádní, čím víc se blížilo... Dneska den uběhl, říkal jsem, ať už začne, ať je za námi. A aby nám samozřejmě podařil zápas," podotkl Růžička a na střídačce se snažil tým uklidňovat a povzbuzovat. "Já je dost péroval přes týden na tréninkách. To ani jinak nejde. Teď jsem říkal, že musím malinko zvolnit, aby se z toho někteří hráči nepo...., jak se říká. Chtěl jsem je spíš uklidnit."

Jeho tým v utkání proměnil čtyři přesilové hry a měl po úvodních dvou gólech vývoj plně ve své moci. "Od první minuty a šedesáté hráči dřeli. Přesně o tom hokej je. Vypustíte na dvě minuty a zápas se může vyvíjet úplně jinak. Nejde vypustit ani minutu. Jsem hrozně rád, že jsme zvládli zápas a kluci ho odehráli šedesát minut velice dobře. Moc jim za to děkuji," řekl osmapadesátiletý rodák z Mostu.

"Na začátku to nylo takové oťukávání a rozhodla přesilovka, kdy jsme dostali minutu a 57 vteřin pět a tři. Dali jsme gól a hned další, mužstvo se uklidnilo. Kluci hrabali až do konce. Fantasticky chytal brankář (Denis Godla). Jeho výkon byl neskutečný, hráči se mu snažili pomoct, ale samozřejmě jsme nějaké chyby udělali dozadu, ale on je fantastický brankář. Dokazuje to třetí sezonu v české extralize," připojil Růžička.

Věří v sílu kádru Litvínova, který se posunul z 10. na 9. místo. "Od začátku říkám, že tým je hodně dobrý. Všichni budeme dělat na tom, aby se Litvínov dostal trochu výš. Hokej se začíná hrát v play off, ale my, když jsme takhle dolejš, musíme už začít hrát od podlahy tyhle zápasy. Liga je hrozně vyrovnaná a při tříbodový systém nám mohou všichni odskakovat nebo nás dotahovat," uvedl.

Je podle něj ale nutné výkony opakovat. "Je to první utkání, je jich ještě hodně zápasů. Nedělejme vědu z jednoho zápasu. Ale byl pro nás hodně důležitý. Hráči nastavili laťku hodně vysoko. Jsem rád, že si potvrdili, že tým je silný a že všichni v extralize musí s Litvínovem počítat. Musíme takhle přistupovat k zápasům a věřím, že máme šanci. Tvrdím, že extraligu může vyhrát každý tým," uvedl Růžička.

V hledišti jej podporovala manželka Marie. "Měl jsem z rodiny manželku a jinak plno známých. Vždycky když jsem sem přijel i s jiným týmem a vstoupil jsem tady na stadion, tak tady mám kamarády, s kterými jsme si měl vždycky co říct. Teď jsem tady domácí, všechny znám, trenéry a lidi okolo. Musím říct jednu věc, že mě překvapilo i vedení. Měli jsme sezení, říkali, že mi věří, že na mě sází. Byl jsem z toho hodně potěšený, že po tak dlouhé době mohl vrátit sem a zkusit to tady v Litvínově," dodal Růžička.