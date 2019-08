Bylo to horší, než jsem čekal, řekl o prázdném hledišti Jílek

Praha - Fotbalisté Sparty na úvod 3. předkola Evropské ligy s Trabzonsporem jako první český tým v samostatné historii poznali, jaké je to hrát domácí zápas v pohárech před uzavřeným hledištěm. Pro trenéra Pražanů Václava Jílka byla komorní atmosféra prázdného stadionu ještě horší, než očekával. Jeho svěřenci neudrželi nadějné vedení 2:0 a příští týden pocestují do Turecka k odvetě s remízou 2:2.

Sparta pykala uzavřeným hledištěm za rasistické projevy fanoušků při loňském venkovním utkání 2. předkola proti Spartaku Subotica, neboť šlo o opakované napomenutí. V domácí odvetě navíc část příznivců v druhém poločase vtrhla na trávník po gólu srbského týmu, který mu vynesl postup.

"Hrát fotbal bez diváků je hrozné. To se ani nedá přirovnat k přípravě. Jak se fouklo do píšťalky, byly to šílené pocity. Říkal jsem si, jak se ten zápas bude odehrávat. Atmosféra byla horší, než jsem očekával. Dopadlo to na mě. Vůbec to na mě nepůsobilo jako mezinárodní utkání," řekl na tiskové konferenci sparťanský trenér Václav Jílek.

Každý klub měl na dnešní zápas k dispozici jen 20 VIP vstupenek, hosté pak dostali dalších 200 lístků první kategorie, což je v pohárech tradice. Pár desítek fanoušků se shromáždilo před zápasem před stadionem.

"Subjektivně za mě nejdivnější to bylo, když jsem šel na rozcvičku. A potom před zápasem, když tam stojíte, vidíte prázdné tribuny, totální ticho. Je to vážně divný pocit, takový přátelákový. Ale v zápase jsem to už potom vůbec nevnímal, pak se čistě koncentrujete na hru," uvedl sparťanský záložník Martin Hašek.

Během utkání byly stejně jako v přípravných zápasech slyšet jednotlivé pokyny. Když sparťan Costa Nhamoinesu otevřel v 16. minutě skóre, předvedl oslavné gesto, jako by poslouchal fanoušky, i když v hledišti nebyli.

"Myslím, že nějací fanoušci byli kolem stadionu. Když slyší, že to je gól, tak to bylo pro ně. Jsme s nimi spojeni," uvedl Costa. "Atmosféra byla jiná, jako přátelák. Bylo to trošku těžší, ale věděli jsme, že to takové bude. Jsme profesionálové," konstatoval zimbabwský obránce.

Sparťané ještě v 82. minutě drželi nadějné dvougólové vedení, ale v závěru o něj přišli. "Nedokážu odpovědět, jak by to vypadlo s diváky. Hráčům by to určitě pomohlo, možná nějaký rezervoár sil by jim to mohlo přinést," přemítal Jílek.

Když Trabzonspor v závěru snížil a poté srovnal, dala o sobě hlasitě vědět skupina 200 tureckých majitelů vstupenek první kategorie. "Víme, že u nich v Turecku budou slyšet ještě víc. Ale jsme na to připraveni a budeme bojovat. Je to poločas," řekl Costa.