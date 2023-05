Bylo by super jít do nadstavby s pohárem v kapse, řekl před derby slávista Holeš

Praha - Kapitán fotbalistů Slavie Tomáš Holeš předpokládá, že pokud by jeho tým ve středečním finále poháru proti Spartě na Letné uspěl, pomohlo by mu to i do ligové nadstavbové skupiny o titul, v níž se oba celky na stejném místě znovu utkají za necelé dva týdny. Třicetiletý defenzivní univerzál si nedovede představit atmosféru na sparťanském stadionu, neboť obě mužstva požene za pohárem stejný počet fanoušků.

Vršovičtí po nečekané nedělní domácí remíze 1:1 s Hradcem Králové a výhře Sparty 3:1 v Liberci půjdou do nadstavby, která začne o víkendu, ze druhé pozice s dvoubodovým mankem na městského rivala. Ve druhém kole skupiny o titul, v sobotu 13. května, se znovu utkají na Letné.

"Psychicky by to byla dávka hodně pozitivní energie do nadstavby. Bylo by super jít do nadstavby s pohárem v kapse, který by byl podpořený dobrým výkonem tady na Spartě, kde nás v budoucnu bude čekat další důležitý zápas. Kdybychom zítřek zvládli vítězně i herně, bylo by to do nadstavby skvělé," řekl Holeš na tiskové konferenci.

Sparta by měla jít díky lepšímu postavení v lize do finále v lepším rozpoložení. "Je to možné. Vždycky po vyhraném zápase je to lepší, zápas se líp vstřebává. Za velkou psychickou výhodu to ale nepovažuju," uvedl bývalý hráč Hradce Králové a Jablonce.

Finále se hraje na Spartě proto, že je hůře postaveným celkem v pohárovém koeficientu za posledních pět let. Výhodu klasického domácího prostředí ale Letenští mít nebudou, jelikož se lístky pro oba týmy rozdělily rovnoměrně.

"Pro nás je to určitě výhoda, že tady budeme mít tolik fanoušků, bude to půl napůl. Atmosféra… Přemýšlel jsem nad tím, zatím si ji úplně nedokážu představit, jak to bude vypadat. Vždycky jsem tady hrál, když tady bylo plno domácích fanoušků. Věřím, že nám fanoušci hodně pomůžou a že tuhle výhodu využijeme," prohlásil Holeš.

Se Slavií vyhrál domácí pohár před dvěma lety. "Motivace je obrovská, jedna z ambicí klubu je získat pohár. Dostali jsme se do finále, kde se střetneme se Spartou. Je to velký zápas, který tady dlouho dobu nebyl. Všichni se na to těšíme a samozřejmě trofej chceme získat. Je to jeden zápas o takovou trofej. Není důvod hledat okolní motivace, je tam vidina trofeje," mínil devatenáctinásobný reprezentant.

Vítěz finále získá prémii 1,5 milionu korun, poražený tým půl milionu. Finálový zápas začne ve středu na Letné v 19:00. Vítěz poháru má jistý start ve 3. předkole Evropské ligy (EL). Pokud by zároveň vyhrál i ligu, přešla by účast v EL na druhý tým nejvyšší soutěže.