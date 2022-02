Byli jsme nervózní, ale těžkou premiéru jsme zvládli, pochvaloval si Pacina

Peking - České hokejistky úspěšně zvládly olympijskou premiéru a trenér Tomáš Pacina si po výhře 3:1 nad Čínou mohl oddechnout. Jeho svěřenkyně sice byly s ohledem na postavení ve světovém žebříčku papírovými favoritkami, ale domácí výběr se pro turnaj posílil třinácti naturalizovanými hráčkami ze zámoří a duel tak rozhodně nebyl jednoznačný.

"Byli jsme trošku nervózní, což se ale dalo očekávat. Čekali jsme od Číny, že bude hrát přesně takhle. Organizovaně, tvrdě, jsou velice dobře koučované. Přihrávky nebyly úplně přesné, nohy nám nejely tak, jak normálně jedou. Proti takovému defenzivnímu systému je to velice těžké. Celkově ale den holky zvládly bravurně. První den na olympiádě, první zápas na olympiádě v historii. Jsem na jejich výkon hrdý," řekl Pacina novinářům. "I když lidi budou říkat, že je to povinnost, to jsou nesmysly. Byl to těžký zápas proti týmu, který je stejně dobrý jako Švédsko, Dánsko nebo Japonsko," podotkl.

Z českého pohledu bylo důležité, že se tým dostal v 11. minutě do vedení. "Každý gól byl důležitý. Ve druhé třetině jsme dostali gól v oslabení, kdy jsme si nesplnili role a stav 2:1 byl nepříjemný. Třetí třetinu jsme ovšem zvládli bravurně. Líbilo se mi, že Míša Pejzlová měla při svém nájezdu dost klidu. To nás uklidnilo, Číňanky musely otevřít hru, což nám dalo trochu víc prostoru na první a druhou přihrávku z naší třetiny," poukázal na uklidňující třetí branku.

Pacina přiznal, že po snížení na 1:2 byl nervózní. Kapitánka Alena Mills přitom řekla, že si byla stále jistá, že zápas skončí pro české barvy dobře. "Mně osobně teda zatrnulo. Holky mají víc sebedůvěry, což mě těší. Věděl jsem, jak jsou Číňanky nebezpečné. Hrály jenom na brejky, zatímco my zapojujeme všech pět hráček do hry. Každá maličká chyba mohla přinést situaci dva na jednoho nebo tři na dva. Uvědomoval jsem si to nebezpečí, ale holky to zvládly líp, než jsem předpokládal," řekl Pacina.

Ocenil i výkon brankářky Kláry Pejsarové, která za těsného stavu předvedla několik výborných zákroků. V závěru druhé třetiny například zlikvidovala brejky Madison Wooové. "O tom ta pozice je. Za důležitého stavu, když se zápas láme, udělá zákrok. Místo 2:2 to pak bylo 3:1. V takových situacích je Klára jedna z nejlepších brankářek na světě. A my to dobře víme," podotkl Pacina.

Olympijské hry jako takové moc hodnotit nechtěl. "Vždycky jsem si myslel, že smyslem těchto akcí je, aby se lidi sešli a vyměnili si zkušenosti. Aby si sportovci, trenéři, realizační týmy vyměnili zkušenosti. Hlavně se to hraje pro diváky. Situace je, jaká je, a já se k ní nechci víc vyjadřovat. Chci si nechat svou akreditaci a na tyhle otázky budu odpovídat, až budu v bezpečí doma v Česku," uvedl.

Další zápas české hokejistky čeká v sobotu, kdy se utkají se Švédkami a Pacina věří, že odehrají lepší utkání. "Myslím, že nervozita opadne. Hráli jsme proti nim ve cvičném zápase. Máme je nacítěné. První zápas máme za sebou. Budeme méně nervózní a budeme mít víc prostoru," dodal reprezentační kouč.