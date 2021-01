Byli jsme jako rodina, o to víc vyřazení mrzí, uvedl Myšák

Radující se čeští hokejisté do 20 let Martin Lang (vlevo) a Jan Myšák.

Radující se čeští hokejisté do 20 let Martin Lang (vlevo) a Jan Myšák. ČTK/AP/JASON FRANSON

Edmonton - Čeští hokejisté nedokázali na juniorském mistrovství světa v Edmontonu ukončit čekání na medaili a po čtvrtfinálové porážce s Kanadou bylo v jejich tváři znatelné zklamání. Podle kapitána Jana Myšáka hráči vytvořili skvělou partu a o to hůře se po zápase vyrovnávali s porážkou.

"Z venku do toho nevidíte, ale my, co jsme tady byli pospolu, tak to bylo něco neuvěřitelného. Byla to věc, kterou jsem v životě nezažil, ani na jiných turnajích. Soudržnost byla opravdu neuvěřitelná a o to více mě mrzí, že to nevyšlo," řekl zklamaný Myšák na on-line tiskové konferenci po prohře 0:3. "Nebyli jsme tady jen jako tým, byla to druhá rodina a pro nás je to teď hodně těžké," doplnil jej obránce Radek Kučeřík.

I přes zklamání se však podle devatenáctiletého beka, který hrál v této sezoně za prvoligový Přerov, musí hokejisté dívat dopředu. "Je tady hodně skvělých hráčů a všichni mají na to, aby se hokejem jednou živili. Musíme to teď hodit za hlavu. Jsem na všechny hrdý, nechali tady všechno a za to jsme hrozně rádi," podotkl Kučeřík.

Osmnáctiletý Myšák vedl juniorskou reprezentaci na turnaji jako kapitán. "Byla to pro mě velká čest a doufám, že jsem jako kapitán dělal dobrá rozhodnutí. Už před turnajem jsem ale říkal, že to není jen o mně, že mám céčko na hrudi. Lídrů nás bylo více a bylo to vidět. Byli jsme jako rodina," řekl útočník Litvínova, kterého loni draftoval Montreal ve 2. kole. "Nebylo to o tom, kdo co dostane na dres. Byli jsme na stejné rovině a bylo jedno, kdo si vzal slovo v kabině. Je to rodina. Všichni jsme drželi slovo, podporovali se. Myslím si, že Honza byl skvělá volba," řekl Kučeřík.

Češi na šampionátu vyhráli dva zápasy a připsali si tři porážky. Ve skupině porazili Rusko s Rakouskem a prohráli se Švédskem a USA. Ve čtvrtfinále podlehli Kanadě 0:3. "Ve skupině jsme měli zápasy nahoru - dolů. Základ byl zápas s Rakouskem, to, že jsme přidali výhru s Ruskem, nám jen pomohlo. Dostali jsme se tam, kam jsme chtěli, do čtvrtfinále. A tam už je to vabank. Vyšlo to Kanadě, nás to mrzí a bohužel jsme smutnější," řekl Kučeřík. "Bylo to čtvrtfinále, které nám nevyšlo. Bohužel, oni jsou ti šťastnější," uvedl Myšák.